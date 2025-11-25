El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por el estado crítico de una compañera de Intrusos

Los conductores contaron muy emocionados el complejo momento de salud que está pasando una integrante del programa.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares decidieron comenzar el programa del martes con una noticia que impactó al mundo de la televisión. Es que Meche, productora de Intrusos y que viene trabajando con ellos desde hace años, se encuentra luchando por su vida.

"Arrancamos Intrusos... La vida presenta contradicciones inexplicables, paradojas que nos ponen a prueba. Arrancamos este programa en vivo para festejar el Martín Fierro que Intrusos merecidamente se ganó el fin de semana", comenzó. Posteriormente, comentó Lussich que Meche los acompaña en su obra de teatro y es la creadora de los famosos "Escandalones".

Respecto al estado de salud, el conductor subrayó que "atraviesa un momento de salud muy delicado, la prueba más difícil que le ha tocado atravesar en su vida". Rodrigo contó que luego del viaje que realizaron a Jujuy, la productora de Intrusos se descompuso y desde ese momento se encuentra internada en terapia e intubada.

"Pedimos cadena de oración por Meche, por nuestra amiga. Es alguien que ha luchado con una dignidad que no conocí nunca en otra persona y sigue luchando con esa dignidad por cada gota de aire que le falta", expresó con lágrimas en sus ojos.