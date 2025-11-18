Tenso cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos en pleno móvil de Intrusos: "¿Te arrepentiste?"

Dos panelistas conocidas por sus intensos cruces mediáticos, cuyo conflicto escaló recientemente a la órbita judicial, tuvieron un inesperado y punzante reencuentro frente a las cámaras. Todo se originó hace unas semanas durante un debate político en el programa A la Barbarossa (Telefe), donde las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey se enfrentaron en un debate político. En ese acalorado cruce al aire, una de las panelistas lanzó una acusación de alto impacto contra su compañera, lo que inmediatamente prendió la mecha de una disputa legal.

El origen del enfrentamiento entre Mariana Brey y Nancy Pazos Nancy Pazos demandó a Mariana Brey asegurando que va por todo Nancy Pazos demandó a Mariana Brey asegurando que va por todo . Video: Intrusos (América TV) La grave imputación que dio inicio a esta escalada se produjo cuando Brey le expresó a su colega: “Vos formás parte de esa oposición, una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato”. Este señalamiento provocó la furia de Pazos al aire, requiriendo la intervención de la conductora Georgina Barbarossa para contener el momento. Rápidamente, trascendió que la aludida había decidido llevar el asunto a la Justicia, transformando el tenso intercambio en un potencial juicio panelistas de alto perfil. La situación cobró nueva relevancia cuando las figuras volvieron a coincidir en el mismo lugar de trabajo mientras una de ellas brindaba declaraciones sobre su reciente nominación a los Martín Fierro de Cable 2025.

El juicio de Nancy Pazos contra su colega ¿sigue en pie? El accidental encuentro en el móvil de América TV se dio mientras Brey dialogaba con Intrusos. Con una sonrisa, la periodista se mostró optimista: “Estoy chocha, feliz, veremos qué pasa, ya nominada es un premio para mí. Es la cuarta nominación pero hasta ahora no lo gané nunca, algún día lo voy a ganar supongo”. En ese instante, su rival apareció, y Brey intentó bajar la temperatura señalando que tenían más en común de lo que creen, incluyendo fechas de cumpleaños cercanas y un “carácter fuerte”. No obstante, tras retirarse fugazmente, la panelista regresó con una pregunta directa sobre el estado de la querella: “¿El juicio sigue en pie o te arrepentiste?”, consultó.

El tenso cruce en el móvil de Intrusos Mariana Brey protagonizó un cruce con Nancy Pazos en un móvil de Intrusos Mariana Brey protagonizó un cruce con Nancy Pazos en un móvil de Intrusos. Video: Intrusos (América TV) La respuesta de Pazos fue desafiante, confirmando la continuidad de la acción legal: “Ayer de hecho le pregunté al abogado qué onda y calculo que ya hicieron todas las cosas que tenían que hacer”. Ante la noticia, la otra periodista exclamó con una mezcla de sorpresa y aceptación: “O sea que va para adelante, me vas a llevar a Tribunales. Perfecto, era todo lo que quería saber”. La gravedad del asunto, que según la querellante constituye una acusación de delito, no es tomada a la ligera.