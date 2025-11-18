El posteo de Carnaval Stream luego de que Marcelo Tinelli confirmó la finalización del programa
El canal de streaming realizó una publicación en sus redes sociales tras el escrito del conductor.
Marcelo Tinelli volvió a la conducción en este 2025 de la mano de Carnaval Stream y el anuncio generó máxima expectativa. Sin embargo, los escándalos familiares ocurridos en el último tiempo obligaron al conductor a retirarse y fue él mismo quien lo anunció.
"Hablé con el equipo de Carnaval Stream... juntos decidimos que el programa no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto merece”, afirmó el conductor, dejando en claro que el programa no seguirá al aire.
En el último tiempo, quien llevó a cabo la conducción fue nada más ni nada menos que José María Listorti. Lo que en principio eran tan solo dos programas, se transformó en una seguidilla y terminó con un final que ya lo anunciaban diferentes figuras del periodismo de espectáculos y que se trataba del final del proyecto.
El posteo de Carnaval Stream tras el anuncio de Marcelo Tinelli
Esto sucedió y tras el posteo de Tinelli, la cuenta de Carnaval Stream compartió un posteo en sus redes: "Marcelo Tinelli anunció que Estamos de Paso se despide de Carnaval por el 2025".
Toti Pasman fue el encargado de leer al aire el comunicado de Marcelo Tinelli
Luego, agregó: "Marcelo Tinelli anunció en sus redes sociales que el programa no continuará saliendo al aire durante lo que resta del año para abocarse a resolver "temas familiares y personales". La aventura entre el conductor y el canal de streaming duró muy poco y se espera que con el correr de los meses se anuncie la vuelta para el 2026.