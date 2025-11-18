Pampita reveló si se hace retoques estéticos y la respuesta sorprendió a todos: "No hay vuelta atrás..."

Carolina Ardohain es considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo nacional. En una entrevista, confirmó una de las tantas preguntas que giran en su entorno.

Pampita "sirvió olla", como dicen por ahí. La modelo multifacética, figura central de la escena mediática desde hace más de dos décadas, se sentó en la mesa de OLGA (el ciclo de streaming) y no esquivó ningún tema. Allí habló de polémicas históricas, desmintió teorías conspirativas y aclaró varias versiones que la rodearon durante años.

Entre los múltiples rumores que surgieron en la charla, Carolina “Pampita” Ardohain aprovechó para meterse en un tema que siempre genera debate: la estética y su relación personal con el paso del tiempo, especialmente siendo una figura que permanece frente a cámaras desde muy joven. ¿Se hace retoques? ¿Qué piensa de la presión del medio? La respuesta fue sincera y directa, apuntando tanto a su propia filosofía como a las exigencias de la televisión.

Qué dijo Pampita sobre los retoques estéticos Embed - Pampita reveló si se hace retoques estéticos y la respuesta sorprendió a todos: "Tengo un centro..." Nati Jota fue al hueso y le preguntó si se realizaba retoques y cómo convivía con la presión estética que recae sobre las mujeres en los medios. Pampita fue honesta: "Quiero estar bien si voy a estar en la tele años más, más o menos mantenerme… pero mantenerme con equilibrio. No me quiero deformar la cara."

La conductora explicó que apuesta a los cuidados no invasivos y que los usa con criterio: "Tengo un centro de estética y tenemos máquinas increíbles, que sí uso: radiofrecuencia y todo eso, que no son invasivas. Soy muy cuidadosa con el tema de inyectarme cosas, porque después no hay vuelta atrás.