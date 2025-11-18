Kennys Palacios acusó de mentirosa a la China Suárez y apuntó contra Angie Balbiani: "No la vi defender a..."

El estilista de Wanda Nara salió a responder las explosivas declaraciones de la novia de Mauro Icardi y liquidó a la panelista de Puro Show.

El polémico "Wandagate" vuelve a encenderse en el ambiente del espectáculo argentino tras las recientes declaraciones de la China Suárez en la picante entrevista con Moria Casán. En un movimiento estratégico que busca clarificar la cronología de los hechos, Kennys Palacios, confidente y estilista de Wanda Nara, salió al cruce de las aseveraciones de la actriz. El profesional, que conoce de primera mano la dinámica de la pareja, refutó la versión que sostiene que Mauro Icardi ya se encontraba distanciado de la mediática empresaria cuando se inició el contacto entre el futbolista y la ex Casi Ángeles en París, punto central de la discordia.

La dura respuesta de Kennys Palacios a las afirmaciones de la China Suárez Moria Casán y la China Suárez en La mañana con Moria El estilista de Wanda Nara apuntó contra la China Suárez y Angie Balbiani tras la entrevista de Moria con la polémica actriz. Foto: captura de pantalla El Trece En un diálogo con el programa Puro Show (América TV), el estilista se mostró categórico al impugnar la narrativa de la actriz sobre la situación civil del deportista durante ese período. Las declaraciones de la China Suárez en la entrevista apuntaban a que el quiebre de la pareja ya era un hecho, aunque aún no había tomado estado público. Sin embargo, Palacios ofreció un testimonio que contradice ese punto esencial: “Yo tengo entendido que Mauro seguía con Wanda en ese momento. No estaban separados. Nunca hubo un rumor”. Esta firmeza en sus palabras busca desmontar la defensa pública de la actriz, cuyo acercamiento con el jugador fue señalado en su momento por Wanda Nara como un intento de desestabilizar su núcleo familiar.

Este testimonio cobra relevancia, dado que el círculo íntimo de la empresaria siempre sostuvo que la versión de la separación previa fue una estrategia de la actriz para suavizar la gravedad de la infidelidad. Al estallar el escándalo, que capturó la atención de los medios nacionales e internacionales, el foco se puso inmediatamente en la supuesta infidelidad. El estilista, al hablar de la pareja Wanda Nara y Mauro Icardi, reafirma la posición de su amiga y expone que las palabras de la actriz no se ajustan a la verdad de los hechos tal como los vivieron ellos.

El fuerte cruce de Kennys Palacios con la periodista Angie Balbiani Kennys Palacios liquidó a Angie Balbiani en una entrevista con Puro Show Kennys Palacios liquidó a Angie Balbiani en una entrevista con Puro Show. Video: Puro Show (El Trece) La tensión se elevó cuando un periodista le consultó a Palacios sobre la coincidencia de las fechas, un tema recurrente en las investigaciones del "Wandagate". El estilista, lejos de esquivar el tema, apuntó de manera inesperada contra la periodista Angie Balbiani: “No sé. Eso se lo tienen que preguntar a la China. Yo ni idea. Preguntale a Angie que es la fan número uno, no la vi defender tanto a su amiga Carolina (Pampita) como a ellos”. Esta referencia al pasado conflicto entre la actriz y la modelo Pampita introdujo una nueva capa de conflicto, mezclando distintas polémicas del mundo del espectáculo.