La tercera temporada de Envidiosa llega a Netflix: el llamativo horario de estreno

La nueva temporada de la serie protagonizada por Griselda Siciliani desembarca en la plataforma en un horario muy particular.

La espera se acabó y a partir del 19 de noviembre los fanáticos de Envidiosa podrán disfrutar de la tercera temporada de la producción audiovisual argentina. Esta nueva entrega acompañará a Vicky (Griselda Siciliani) en una nueva etapa llena de cambios que la pondrán a prueba en todo lo que creía tener resuelto.

Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes.

Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio. Envidiosa llegará a la plataforma en plena madrugada.

Además, cuenta con un elenco de primer nivel entre los que se encuentran Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña y quien estará presente será la artista argentina Nicki Nicole.