La tercera temporada de Envidiosa llega a Netflix: el llamativo horario de estreno
La nueva temporada de la serie protagonizada por Griselda Siciliani desembarca en la plataforma en un horario muy particular.
La espera se acabó y a partir del 19 de noviembre los fanáticos de Envidiosa podrán disfrutar de la tercera temporada de la producción audiovisual argentina. Esta nueva entrega acompañará a Vicky (Griselda Siciliani) en una nueva etapa llena de cambios que la pondrán a prueba en todo lo que creía tener resuelto.
Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes.
Te Podría Interesar
Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio. Envidiosa llegará a la plataforma en plena madrugada.
La tercera temporada de Envidiosa llega a Netflix y promete arrasar
Los fans podrán encontrar disponible la nueva temporada a partir de las 5:00 de la mañana y promete ser una de las más vistas de Netflix. Además, cuenta con un elenco de primer nivel entre los que se encuentran Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña y quien estará presente será la artista argentina Nicki Nicole.
La segunda temporada se posicionó a días de su estreno en el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay; y en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana. Se espera que esta nueva entrega tenga un éxito parecido.