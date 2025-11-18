La esperada película de Netflix que se estrena primero en cines y perfila como candidata a los premios Oscar

Con los créditos de un aclamado director y una popular dupla de protagonistas, el gigante de la N roja anticipa en un puñado de salas selectas del país una comedia dramática que podría brillar en los galardones de Hollywood.

Una vez más, Netflix presenta una esperada película con una breve ventana de exclusividad en algunos cines selectos previo al debut en su plataforma. Con la modalidad con la que recientemente el gigante de la N roja llevó con éxito su producción Frankenstein a un puñado de salas del país un par de semanas antes de su desembarco en los hogares, ahora otro film de la empresa se lucirá en la pantalla grande desde este jueves 20 de noviembre.

Si bien Netflix no se caracteriza por orquestar campañas para promocionar el paso de sus productos por los cines, cada vez son más los cinéfilos que siguen con atención esa escueta quincena que le otorga la plataforma a los circuitos cinematográficos, como preludio del estreno de sus films en el living de sus millones de suscriptores. De hecho, la compañía sólo accede a regañadientes a anticipar sus más ilustres películas en las salas, porque la Academia de Hollywood determina tal condición como cláusula para que las producciones del universo del streaming puedan ser candidatas a los premios Oscar.

En esta oportunidad, los pocos cines del país elegidos para el lanzamiento en cuestión, exhibirán de manera exclusiva desde la mencionada fecha Jay Kelly, el nuevo título de Netflix que tiene en sus créditos a un prestigioso director y una popular dupla de protagonistas.

La película de Netflix que llega antes a los cines y podría lucirse en los premios Oscar Jay Kelly (trailer Netflix) El realizador es Noah Baumbach, quien cuenta con una aclamada trayectoria que lo ha llevado a estar cuatro veces nominado a los premios Oscar. En 2024, este ícono del cine indie saltó a las grandes ligas al compartir junto a su pareja Greta Gerwig una candidatura en la categoría Mejor guion adaptado por Barbie, mientras que en 2020 su film Historia de un matrimonio aspiró en la máxima gala de Hollywood a las estatuillas de Mejor película y Mejor guion original. Un poco más atrás en el tiempo, en 2006 el artista fue también candidato por Historias de familia, cinta que también dirigió y le dio su primera nominación en el rubro Mejor guion original.

En tanto que los conocidos protagonistas de Jay Kelly son George Clooney y Adam Sandler, el primero ganó dos premios Oscar (por Argo como coproductor en la categoría Mejor película, y por Syriana como Mejor actor de reparto), sin embargo no consiguió alzar el trofeo en las tres oportunidades en las que estuvo nominado como Mejor actor protagónico por Los descendientes, Amor sin escalas y Michael Clayton. Por su parte, el ídolo de la comedia que en los últimos años se ha vuelto un habitué de la pantalla de Netflix, podría debutar con su primera candidatura en los galardones de la Academia de Hollywood.