La notable película argentina que se impuso sobre Homo Argentum para representar al país en los premios Oscar

Más allá de su éxito en la taquilla, Homo Argentum quedó fuera de carrera para los premios Oscar en la categoría Mejor película internacional, ya que este miércoles la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina seleccionó en representación del país a Belén, el notable film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi que viene de ser aclamado en su presentación el el Festival de San Sebastián.

El anuncio fue formalizado en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la encargada de abrir el sobre con el título elegido fue la legendaria actriz Graciela Borges. Entre las cuatro propuestas preseleccionadas estaban además de la ganadora, La mujer de la fila, Homo Argentum y Algo nuevo, algo viejo, algo prestado.

Más allá de iniciar su camino para quedar como una de las películas internacionales nominadas en la próxima gala de los premios Oscar, Belén también fue escogida para aspirar al Goya en el apartado Mejor film iberoamericano, imponiéndose sobre tres contrincantes que incluían a Homo Argentum, La mujer de la fila y Gatilleros.

Belén, la película que desplazó a Homo Argentum como elegida para los premios Oscar Belén (trailer)

Es importante remarcar que el film de Dolores Fonzi deberá sortear una serie de instancias en las que se codeará con cerca de un centenar de títulos de distintos países del mundo, de los cuales quince quedarán seleccionados y anunciados el 16 de diciembre, y más tarde, el 22 de enero de 2026, se darán a conocer las cinco producciones nominadas a los premios Oscar en el rubro Mejor película internacional.