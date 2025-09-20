La nueva película argentina que secunda a Homo Argentum en la taquilla y perfila como favorita para los premios Oscar

Mientras Homo Argentum continúa entre las tres propuestas más elegidas en la taquilla de los cines de nuestro país, una nueva película nacional que se estrenó este jueves la secunda en convocatoria, y podría arrebatarle al tanque protagonizado por Guillermo Francella la posibilidad de representar a la Argentina en los premios Oscar dentro de la categoría Mejor película internacional.

Estamos hablando de Belén, el segundo film de Dolores Fonzi como directora, en el que cumple también uno de los roles protagónicos. Se trata de un thriller judicial y drama carcelario basado en el caso real de una joven tucumana que pasó dos años y medio en prisión acusada injustamente de haber abortado a su bebé. La mujer en cuestión llegó a un hospital de la mencionada provincia tucumana con fuertes dolores abdominales, y la policía la detuvo tras encontrar un feto en un sector alejado del nosocomio. Una serie de errores procesales llevaron a la protagonista de esta dramática historia a ser condenada a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo, hasta que una abogada que en el film es interpretada por la propia realizadora se encargó de la defensa para desenmascarar las terribles omisiones de la Justicia.

En términos de taquilla, en sus dos primeros días en cartelera, el título que apunta como predilecto para los premios Oscar, convocó a 5.343 personas, ubicándose en cuarto lugar del top 10 de las películas más vistas en lo que va de este fin de semana. En el tercer puesto persistió Homo Argentum con 10.090 entradas vendidas en este par de jornadas. Más arriba quedaron el animé Demon Slayer: castillo infinito, en la segunda posición con 26.163 espectadores; y El conjuro 4: últimos ritos, retomando la cima del ranking con 42.969 tickets cortados.

Homo Argentum se destacó en la taquilla, pero Belén podría imponerse para los premios Oscar Belén (trailer)

Si contemplamos el acumulado desde el estreno de los tres primeros títulos, hay que remarcar que la cuarta entrega de la rendidora saga de terror ha sido vista en poco más de tres semanas por 1.269.518 personas, mientras que en una quincena la cinta animada ha convocado 410.077 fans, y Homo Argentum ha engrosado en la taquilla durante un mes y medio la suma de 1.650.332 asistentes.