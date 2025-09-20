Está en duda el show en Argentina de un cantante norteamericano al que le encontraron un cadáver en su Tesla

La escena musical internacional se vio sacudida por un giro macabro que obligó a la cancelación inmediata de una serie de conciertos. El promotor del famoso cantante conocido como D4vd emitió un comunicado anunciando la suspensión de toda su gira por Estados Unidos y Europa, sin proporcionar inicialmente motivos detallados para una decisión tan abrupta. La medida dejó a miles de seguidores con entradas en la mano, preguntándose las razones detrás de la intempestiva interrupción.

Detrás de esta drástica medida judicial se esconde una pesquisa policial de proporciones escalofriantes. El músico, de nombre civil David Burke, se encuentra en el centro de una investigación por el fallecimiento de Celeste Rivas, una joven de 15 años que había sido reportada como perdida en el último año. El nexo más siniestro surgió cuando las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la adolescente en el portaequipajes de un vehículo Tesla registrado a nombre del intérprete.

El descubrimiento que desencadenó el caos no ocurrió en el acto. De acuerdo con versiones proporcionadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el automóvil permaneció aproximadamente 48 horas en el corralón antes de que el personal del sitio realizara un aviso formal para alertar sobre la potente fetidez que salía de su interior. Fuentes citadas por los medios locales ABC7 y Fox 11 LA precisaron que el cadáver se localizaba dentro de una bolsa en el baúl del Tesla.

La confirmación de la identidad de la víctima agregó una capa de trágica claridad al suceso. Los restos, en un estado de descomposición avanzado, fueron finalmente identificados mediante pericias forenses días más tarde. Sobre los vínculos, el hermano de la víctima, Matthew Rivas, confirmó a NBCLA que la familia sabía que Celeste conocía al cantante. "De hecho, según su hermano, la joven se dirigía a ver una película con el artista el día de su desaparición, pero nunca regresó".

Lollapalooza 2026 La organización de Lollapalooza Argentina no ha emitido ningún comunicado respecto a la cancelación del show de D4vd. Foto: Lollapalooza Argentina

Las repercusiones inmediatas se extendieron más allá de las fronteras estadounidenses, sembrando una profunda duda en el ámbito de los grandes festivales. La agenda del artista, que incluía una presentación en el Lollapalooza Argentina de la próxima edición, queda ahora en un limbo absoluto. Los organizadores del megafestival se mantienen en un silencio oficial, mientras la incógnita sobre el futuro de la actuación del cantante se convierte en una nueva pregunta sin respuesta.