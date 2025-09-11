Katy Perry cantó "Don't cry for me Argentina" y sus fanáticos estallaron en el show en Buenos Aires

Katy Perry nunca perdió corazón del público argentino que la esperó por tantos años, sin embargo, en las últiams horas lo volvió a conquistar. La cantante, que ofreció el primero de sus dos shows en el Movistar Arena, protagonizó un momento que se volvió viral en las redes sociales y que demostró su amor por el país.

La espera por el regreso de Katy Perry a los escenarios argentinos ha llegado a su fin. En una primera noche mágica en el Movistar Arena , la artista brindó un show en el que hizo bailar y emocionar a más de 15 mil personas. Pero ese concierto fue mucho más que música, ya que Perry protagonizó una serie de momentos que se han vuelto virales.

La mega estrella del pop ya había sido tendencia en las últimas horas, luego de que a su llegada al aeropuerto fuera capturada en una imagen que se volvió viral. En ella, la artista demostraba su amor por el país al levantar un cuadro de la figura histórica Eva Perón ante la gente que la esperaba, en un gesto que fue muy bien recibido por sus seguidores.

Pero Katy Perry no se conformó con eso. En el escenario, la artista volvió a demostrar su cariño por la Argentina cuando salió con una camiseta de la selección argentina en sus manos y, para sorpresa de todos, comenzó a entonar la icónica canción "Don't cry for me Argentina".

El momento, que fue aplaudido por los más de 15 mil espectadores, se volvió aún más épico cuando, al terminar su interpretación, Katy Perry lanzó una chicana para el país vecino. "Los brasileños van a estar tan enojados", manifestó, desatando la euforia del público y generando una gran cantidad de comentarios en las redes sociales.