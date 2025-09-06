Duki anunció que tendrá un documental en Netflix y enloqueció a sus fanáticos
Consagrado como uno de los grandes del trap argentino, Duki ahora llega al streaming. Qué se sabe sobre su futuro documental en Netflix.
Duki se ha convertido en una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel mundial. Netflix no perdió la oportunidad y le dedicó un documental que recorrerá los momentos más importantes de su carrera, desde sus inicios en El Quinto Escalón hasta su consagración en los estadios más grandes del mundo.
El cantante se ha consolidado como mucho más que un referente de la música urbana y su ascenso meteórico lo ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende géneros y fronteras. Ahora, Netflix se prepara para inmortalizar su historia con un documental que promete ser el reflejo de un camino que lo llevó de las batallas de freestyle a llenar los estadios más importantes del planeta.
De qué va el documental de Duki
El documental, titulado "Rockstar: Duki desde el fin del mundo", no es solo un repaso por su carrera. La producción ofrece un vistazo íntimo a la vida del artista, con "material inédito y archivos personales", un acceso directo al backstage de sus conciertos, estudios y ensayos. Un material pensado para aquellos que lo siguieron desde sus primeros pasos, pero también para quienes apenas conocen su música y quieren descubrir la historia del ídolo.
El documental se filmó en Argentina y se expandió a escenarios internacionales, siguiendo el viaje de Duki desde las calles de Buenos Aires hasta su consagración global. La producción busca mostrar el lado humano del artista, cómo enfrentó las críticas, los desafíos y su propia transformación, en un relato que une lo personal con lo artístico.
En el adelanto que se lanzó en las últimas horas, se ve a Duki visiblemente emocionado en una entrevista previa a su show en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, uno de los hitos más importantes de su carrera, junto a sus shows en el estadio River Plate. Dos hitos que no solo marcan su carrera, sino que también confirman la consolidación de un movimiento cultural nacido desde lo underground.