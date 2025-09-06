Duki anunció que tendrá un documental en Netflix y enloqueció a sus fanáticos

Duki se ha convertido en una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel mundial. Netflix no perdió la oportunidad y le dedicó un documental que recorrerá los momentos más importantes de su carrera, desde sus inicios en El Quinto Escalón hasta su consagración en los estadios más grandes del mundo.

El documental recorre su ascenso desde El Quinto Escalón hasta sus shows en River y el Santiago Bernabéu.

El cantante se ha consolidado como mucho más que un referente de la música urbana y su ascenso meteórico lo ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende géneros y fronteras. Ahora, Netflix se prepara para inmortalizar su historia con un documental que promete ser el reflejo de un camino que lo llevó de las batallas de freestyle a llenar los estadios más importantes del planeta.

El documental, titulado "Rockstar: Duki desde el fin del mundo", no es solo un repaso por su carrera. La producción ofrece un vistazo íntimo a la vida del artista, con "material inédito y archivos personales", un acceso directo al backstage de sus conciertos, estudios y ensayos. Un material pensado para aquellos que lo siguieron desde sus primeros pasos, pero también para quienes apenas conocen su música y quieren descubrir la historia del ídolo.

El documental se filmó en Argentina y se expandió a escenarios internacionales, siguiendo el viaje de Duki desde las calles de Buenos Aires hasta su consagración global. La producción busca mostrar el lado humano del artista, cómo enfrentó las críticas, los desafíos y su propia transformación, en un relato que une lo personal con lo artístico.

Netflix está creando un documental de Duki.

En el adelanto que se lanzó en las últimas horas, se ve a Duki visiblemente emocionado en una entrevista previa a su show en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, uno de los hitos más importantes de su carrera, junto a sus shows en el estadio River Plate. Dos hitos que no solo marcan su carrera, sino que también confirman la consolidación de un movimiento cultural nacido desde lo underground.