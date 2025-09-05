The Weeknd se enamoró de Latinoamérica y anunció nueva gira: ¿Argentina forma parte?

El famoso artista canadiense, conocido como The Weeknd , anunció las primeras fechas de su gira 2026, que lo llevará a México y Brasil. La noticia ha causado revuelo en Argentina, donde los fanáticos, con la esperanza de que sume un show en el país, ya han comenzado una campaña en las redes sociales.

Los fanáticos de The Weeknd pueden respirar tranquilos porque el artista ha anunciado las primeras fechas de su tour 2026, lo que confirma su regreso a los escenarios. Sin embargo, en un anuncio que dejó a medias a sus seguidores latinoamericanos, el artista incluyó a México y Brasil en su gira, pero omitió a países como Argentina, Chile o Colombia, lo que dejó a muchos con una sensación agridulce.

El tour, que ya tiene fechas confirmadas, comenzará en Ciudad de México el 20 y 21 de abril de 2026. Luego, el artista pasará por Brasil, con dos shows en San Pablo y uno en Río de Janeiro, un calendario que despertó la ansiedad de sus seguidores en Argentina, quienes esperan una confirmación para el país.

the weeknd 3 Show del gran artista. @theweeknd

El anuncio, que se realizó con casi un año de anticipación, ha encendido la esperanza de los fanáticos en estas latitudes. La fecha de la gira por Europa, que se extiende entre julio y agosto de 2026, demuestra que el artista tiene un "espacio" libre en su calendario para agregar más fechas y, posiblemente, incluir a Argentina en su tour.

Para el tour latinoamericano, The Weeknd contará con la brasileña Anitta como telonera, mientras que en Europa lo acompañará Playboi Carti. Esto demuestra que la gira será un evento de gran magnitud, con shows en estadios masivos y con la participación de grandes figuras de la música.