¡De lujo! Cuánto cuestan las experiencias VIP para el recital de María Becerra en River Plate

María Becerra no tiene ningún límite y ella misma lo sabe. Esta razón la llevó a decidir su gran plan para terminar el 2025 bien arriba y lo concretó con el anuncio de un nuevo recital en el estadio Monumental de River Plate. La fecha elegida para el evento es el 12 de diciembre y las entradas ya dieron qué hablar entre los fanáticos y demás personas que no se quieren perder uno de los grandes eventos del año.

María Becerra anunció su nuevo concierto con un espectacular show de drones: cuándo salen a la venta las entradas y dónde se hará La preventa general de las entradas se desarrolló el lunes 11 de agosto a partir de las 13 horas y solamente estuvo disponible para aquellas personas clientes del banco BBVA. Además de este beneficio, tuvieron la opción de pagar las entradas en hasta seis cuotas sin interés, permitiendo así que el gasto no se sintiera tanto. Por otro lado, la venta general de las entradas y otros paquetes, comenzó el martes al mediodía, los valores de estas entradas para el evento 360 de María Becerra partieron de los $55.000 hasta los $300.000 añadiendo además el cargo por servicio que suele ser del 15% cada ticket.

Aunque $300.000 no es un número que pase desapercibido, se considera la gran cercanía con la artista el día del evento ya que es el sector más cercano al escenario. Asimismo, en los demás sectores se podría disfrutar de igual manera y a precios más accesibles considerando la comodidad del Estadio de River Plate.

¡María Becerra deslumbró a todos en El Monumental! Así fueron los looks de los famosos que fueron a verla.jpg Un recuerdo de María Becerra en el Monumental. @mariabecerra Sin embargo, aquellos ultra fanáticos que quieran estar más cerca de María pueden optar por algunas de las tantas opciones disponibles en lo que respecta a experiencias VIP. El paquete Early Entrance tiene un valor de $172.500 e incluye: ingreso adelantado al público general, kit de merch exclusivo, una credencial conmemorativa del evento y un ticket al sector campo general. Por otro lado, la experiencia 360 repite los mismos servicios que el anterior y suma un puesto de hidratación exclusivo, servicio de hospitality previo y una entrada al sector PITS´, cuesta $565.000. Para terminar, el paquete más jugoso con un valor del recital es el llamado Experiencia Infinitos y cuenta con: acceso a la prueba de sonido, ingreso adelantado, merch exclusivo, credencial, servicio de hospitality, puesto de hidratación, experiencia 360 y foto grupal luego de la prueba de sonido, además el ticket en sector PITS.