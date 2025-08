Chayanne agotó 5 recitales en Buenos Aires: qué otra provincia visitará y cuánto salen las entradas

Más de cinco años pasaron para que Chayanne pensara en una vuelta por Argentina, sin embargo, sus fanáticas no dudaron de seguir esperando y valió la pena. Ídolo de grandes y chicas, las mujeres son la clave dentro de su increíble club de fans conformado en diversos puntos de todo el mundo y, en Argentina, quedó claro que hay muchas de ellas.

La semana pasada, recién comenzado agosto, fue cuando se dio a conocer la llegada nuevamente del intérprete de Torero al país. Hace varios meses que Chayanne se encuentra en su gira llamada Bailemos otra vez tour, pero nuestro país no formaba parte de la lista de territorios en los que se haría presente y, aunque cada vez sumaba más recitales a países como México y Chile, las entradas no llegaban nunca para Buenos Aires. Antes del anuncio oficial, los datos fueron filtrados por la cuenta mecomprendesmendez, donde Gustavo Mendez aseguró que el puertoriqueño volvería al país.

chayanne show (2) La locura por Chayanne inundó Argentina. @chayanne

Apenas unas horas después de los rumores, el comunicado oficial llegó con dos fechas confirmadas: una para el Movistar Arena de Buenos Aires el 24 de febrero y otra para el 27 en el Estadio de Instituto en Córdoba. Aunque la euforia fue total, nunca llegó el momento de Mendoza o Santa Fe, dos de las provincias que ya son plaza asegurada de visitas de grandes personalidades de la música como Ricky Martin, Juanes, entre otros. No se han dado datos al respecto de la tierra del vino; sin embargo, con el correr de las horas no pasó desapercibido que las entradas para la cancha de Instituto no se agotaron con tanta rapidez como pasó en Buenos Aires, algo que podría afectar la potencial idea de confirmar un concierto en otra provincia del interior.