Chayanne brilló en su segunda noche en el Movistar Arena: las fotos exclusivas

El artista puertorriqueño se encuentra en el país en el marco de su gira internacional "Bailemos otra vez Tour 2026". ¡Mirá las fotos!

Chayanne puso en marcha su esperado regreso a la Argentina con el inicio del Bailemos otra vez Tour 2026. El primer show se realizó el martes 24 de febrero en el Movistar Arena, marcando el reencuentro con su público tras cinco años sin presentarse en el país.

La noche del miércoles 25 fue la confirmación de que su magnetismo sigue intacto. Con un estadio colmado, el artista desplegó un espectáculo vibrante, con coreografías impactantes y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera. Clásicos como Provócame, Torero, Salomé y Dejaría todo convivieron con temas más recientes como Bailando Bachata, en una puesta que combinó energía, romanticismo y cercanía con sus fans.

Chayanne en Argentina La primera fecha del artista en nuestro país fue el martes 24 de febrero. RS Fotos. Uno de los momentos más celebrados volvió a ser el tramo romántico, cuando miles de voces acompañaron baladas como Y tú te vas, Yo te amo, Tu pirata, Completamente enamorados y Si nos quedara poco tiempo, generando un clima de emoción colectiva que contrastó con la intensidad de los segmentos más bailables.

Tras estas dos primeras fechas, la gira continuará el 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena. Además, Chayanne se presentará en Córdoba el 27 de febrero y el 11 de marzo, y el 13 de marzo vuelve a Buenos Aires con un show en el Estadio José Amalfitani donde cerrará su paso por el país.