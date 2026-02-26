Ricky Martin confirmó su show en Argentina: fecha, lugar y venta de entradas

El artista puertorriqueño que participó junto a Bad Bunny en el Super Bowl regresa al país con un espectáculo único.

Ricky Martin volverá a pisar suelo argentino en este 2026 y la expectativa es máxima entre los fanáticos del artista. El cantante puertorriqueño se presentará en Uruguay, Argentina y también lo estará haciendo en Paraguay.

El tan esperado show en nuestro país será el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. Estos espectáculos se dan en el marco de su gira internacional denominada Ricky Martin Live y promete ser un éxito en Argentina.

La preventa estará disponible el lunes 2 de marzo a partir de las 12:00 horas para aquellas personas que cuenten con tarjetas Santander y tendrá una promoción de hacerlo hasta en seis cuotas sin interés.

Ricky Martin dará su show el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo Captura de pantalla 2026-02-26 120406 Ricky Martin y un regreso a la Argentina que promete ser explosivo. Foto: Instagram / @6pasos. Luego de agotarse la preventa, se habilita la venta general con todos los medios de pago y será a través de la página All Access. Se espera una puesta en escena de vanguardia que supere la sobriedad de sus conciertos orquestales previos.