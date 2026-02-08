Super Bowl 2026: Bad Bunny pisó fuerte el escenario de la final de la NFL junto a Lady Gaga y Ricky Martin
El Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks se disputa este domingo en el Levi’s Stadium de California.
New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan este domingo en una nueva edición del Super Bowl 2026, la final de la NFL que paraliza al mundo del deporte y el entretenimiento. El partido se juega en el Levi’s Stadium de California y despierta una enorme expectativa tanto por lo que sucede dentro del campo como por el icónico show de medio tiempo.
La final representa una oportunidad de revancha para Seattle Seahawks, que busca saldar la derrota sufrida ante los Patriots en el Super Bowl de 2015. Para el equipo de New England, en tanto, el duelo ofrece la posibilidad de alcanzar su séptimo título y transformarse en el máximo ganador de la historia de la NFL.
