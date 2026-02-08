Presenta:

Super Bowl 2026: Bad Bunny pisó fuerte el escenario de la final de la NFL junto a Lady Gaga y Ricky Martin

El Super Bowl 2026 entre New England Patriots y Seattle Seahawks se disputa este domingo en el Levi’s Stadium de California.

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan este domingo en una nueva edición del Super Bowl 2026, la final de la NFL que paraliza al mundo del deporte y el entretenimiento. El partido se juega en el Levi’s Stadium de California y despierta una enorme expectativa tanto por lo que sucede dentro del campo como por el icónico show de medio tiempo.

La final representa una oportunidad de revancha para Seattle Seahawks, que busca saldar la derrota sufrida ante los Patriots en el Super Bowl de 2015. Para el equipo de New England, en tanto, el duelo ofrece la posibilidad de alcanzar su séptimo título y transformarse en el máximo ganador de la historia de la NFL.

Con la bandera de Argentina presente así finalizó el show de Bad Bunny

El mensaje de la NFL: "Lo único más poderoso que el odio, es el amor"

Invitados de lujo: Lady Gaga y Ricky Martin en la final de la NFL

Así inició Bad Bunny su show

Comenzó el show de medio tiempo de la final de NFL

Los horarios de la final de la NFL

  • 20.00Green Day dio el show inaugural. Por primera vez se realizó una presentación de este tipo.
  • 20.10 / 20.15Charlie Puth cantó el himno nacional de Estados Unidos.
  • 20.15 / 20.25Brandi Carlile interpretó “America the Beautiful” y Coco Jones cantó “Lift Every Voice and Sing”.
  • 22.00 / 22.30Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo.

*Horario en Argentina

