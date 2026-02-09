Super Bowl LX: Seattle Seahawks derrotó 29-13 a New England Patriots y conquistó su segundo anillo

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, Seattle derrotó a New England y dejó sin séptimo título de Super Bowl a los Patriots en la final de la NFL.

Los Seattle Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl LX al derrotar a los New England Patriots por 29-13 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y alzaron así el trofeo Vince Lombardi por segunda vez en su historia.

El equipo del Noroeste no solo logró el objetivo máximo de la temporada, sino que además tomó revancha de aquella final de 2015 ante los Patriots, que esta vez no pudieron coronarse con su séptimo título y quedar como el máximo ganador histórico del Super Bowl.

Embed THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026 La defensa que marcó la diferencia y anuló a New England Patriots La clave del triunfo de Seattle estuvo en su imponente despliegue defensivo. La estructura diseñada por el coordinador defensivo Mike Macdonald asfixió al mariscal Drake Maye, capturándolo en seis ocasiones, y transformó la final en un auténtico monólogo de control y rigor táctico. En lo ofensivo, la precisión de Jason Myers, que estableció un récord con cinco goles de campo, sostuvo el marcador hasta que el ataque encontró su ritmo.

La narrativa de la noche encontró su punto más alto con el primer touchdown, obra de Sam Darnold, que conectó con AJ Barner, y se cerró con la contundencia de Uchenna Nwosu, quien devolvió un fumble 45 yardas hasta las diagonales. Con esa combinación de defensa férrea y momentos de brillantez ofensiva, Seattle recuperó el brillo de aquellos años que lo hicieron grande.

Super Bowl LX El entrenador de los Seattle Seahawks, Mike MacDonald, sostiene el Trofeo Vince Lombardi después de que los Seahawks derrotaran a los New England Patriots en el Super Bowl LX. EFE El camino a la final del Super Bowl LX Los Patriots de New England llegaron al Super Bowl tras una sólida campaña que los tuvo líderes de la AFC Este con récord de 14-3. Superaron a Los Angeles Chargers por 16-3 en la Ronda de Comodines, luego vencieron 28-16 a los Houston Texans en la Divisional y se coronaron campeones de conferencia al derrotar 10-7 a los Denver Broncos en una final muy ajustada. Sin embargo, en la final no pudieron plasmar esa solidez ante un rival superior.