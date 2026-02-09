¡Bomba! Boca pidió cotización por un ex River que dio su OK para negociar: lo tasaron en US$ 16.000.000

Boca sondeó al mediocampista ex River, pero el club dueño de su pase tasó al jugador en una cifra imposible para avanzar en la negociación.

Juan Román Riquelme levantó el teléfono y Boca hizo un tiro por un viejo anhelo de la dirigencia. Foto: Archivo

En plena antesala del partido ante Vélez en Liniers, Boca volvió a moverse en el mercado de pases y apuntó a un nombre con pasado en River Plate. Se trata de Benjamín Rollheiser, actualmente en Santos de Brasil, por quien el club pidió condiciones para avanzar en una posible negociación.

Según confirmó Julio Pavoni en la transmisión de Cadena Xeneize por Radio Continental, el futbolista dio el visto bueno para que se inicien charlas. Sin embargo, cuando Boca consultó el valor, desde el club brasileño fijaron el precio en 16 millones de dólares, una cifra que resultó inalcanzable para el Xeneize y que enfrió rápidamente las conversaciones.

De esta manera, cualquier tipo de avance quedó descartado casi de inmediato. En Boca consideran que ese monto está fuera de mercado y no están dispuestos a realizar una inversión de ese calibre por el volante ofensivo.

El interés por Rollheiser no es nuevo. En 2023, con Jorge Almirón como entrenador, Boca ya había intentado sumarlo cuando el jugador estaba en Estudiantes, pero el propio futbolista optó por continuar en el Pincha. Un año después, por pedido de Fernando Gago, volvió a aparecer en carpeta.

Para entonces, el ex River ya había dado el salto a Europa y jugaba en Benfica, donde rechazaron ofertas cercanas a los 15 millones de euros. Esa cotización elevada volvió a repetirse ahora en Brasil y terminó alejándolo, otra vez, de la Ribera.