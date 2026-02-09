Qué contestó Claudio Úbeda cuando le preguntaron si se pone plazos para revertir el mal momento de Boca

Claudio Úbeda, DT de Boca, fue contundente en la conferencia de prensa, reconoció falencias, habló de la falta de juego y remarcó que la única salida es ganar.

Claudio Úbeda dio la cara tras la derrota de Boca ante Vélez y fue autocrítico en la conferencia. El DT reconoció el bajo nivel del equipo y evitó buscar justificativos. “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hiper competitivo. Te puede tocar perder como hoy al no tener el rendimiento que esperábamos”, sostuvo.

En esa línea, remarcó su preocupación por el presente futbolístico. “Lógicamente que estoy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar mucho mejor de lo que lo hicimos hoy. Nos faltó más juego e intención de ataque”, afirmó.

La respuesta de Úbeda sobre los plazos para mejorar en Boca Úbeda sobre los plazos para encarrilar la situación Úbeda sobre los plazos para encarrilar la situación de Boca. Video: @lanumero12comar Al ser consultado sobre si se pone plazos para que Boca mejore su juego y los resultados tras caer ante Vélez por segunda vez al hilo como visitante en el Torneo Apertura, comentó. “Yo creo que recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente que uno analiza lo que pasa fecha a fecha pero tenemos plena confianza en revertir esta situación”, comenzó diciendo.

Y el Sifón agregó: "No nos gusta de 4 partidos haber perdido 2 y ganado 2, tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para doblegar esta situación y salir adelante".

Además, fue claro al marcar el secreto para revertir la relación con el hincha de Boca en este mal momento. “La única manera es ganando, mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El siguiente partido en casa hay que ganarlo y volver a la senda del final del año pasado. Es la única forma de revertir situaciones complejas”, señaló.