Atento, Boca: por quiénes reemplazará Claudio Úbeda a Zeballos y Ander Herrera para visitar a Vélez

Claudio Úbeda definió a los reemplazantes de Zeballos y Herrera, y también tiene el once de Boca para visitar a Vélez.

Boca Juniors atraviesa un escenario complejo marcado por una seguidilla de lesiones que golpean de lleno a su frente ofensivo. Con gran parte de los delanteros fuera de combate o entre algodones, el cuerpo técnico debió rearmar el rompecabezas de cara al cruce de este domingo a las 22:15 horas ante Vélez, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El panorama no es alentador: Edinson Cavani y Milton Giménez continúan sin plazos definidos para su regreso, mientras que Exequiel Zeballos se sumó recientemente a la lista de lesionados, en la que ya figuraban Alan Velasco y Carlos Palacios. A eso se le agrega que Ángel Romero finalizó el último compromiso con una sobrecarga muscular. En medio de ese contexto, Claudio Úbeda no tuvo margen para especular y optó por meter mano a fondo en el equipo.

Los cambios que metería Claudio Úbeda en Boca tras la ola de lesionados La principal certeza pasa por Miguel Merentiel, quien volverá a estar desde el inicio. Superado el desgarro que sufrió en el amistoso de pretemporada frente a Olimpia, el delantero uruguayo entrenó a la par del grupo y se perfila como una pieza clave en Liniers. En circunstancias normales, su lugar podría haber sido el banco, pero la escasez de alternativas lo posicionó como una fija en la ofensiva.

Miguel Merentiel Merentiel volverá al once titular para visitar a Vélez. Otra de las decisiones fuertes del entrenador fue modificar el sistema táctico. Boca abandonará el 4-3-3 que utilizó durante todo enero —incluidos los duelos preparatorios ante Millonarios y Olimpia— y volverá a un 4-4-2, esquema que Úbeda ya había empleado a lo largo de 2025. El cambio se confirmó tras la práctica formal de fútbol realizada este jueves en el predio de Ezeiza.

En cuanto a los nombres, también aparecen novedades. Milton Delgado se meterá en el once inicial para suplir al lesionado Ander Herrera, mientras que Kevin Zenón ocupará el lugar que deja Zeballos. Un desafío nada menor, ya que el “Changuito” se había consolidado como un factor determinante en los metros finales, aportando desequilibrio y profundidad.