Boca anunció oficialmente al director deportivo del club tras la disolución del Consejo de Fútbol

Meses después de las salidas de Raúl Cascini, Chicho Serna y el Patrón Bermúdez, Boca comunicó quién será el nuevo director deportivo del club.

Marcelo Delgado siempre fue la mano derecha de Juan Román Riquelme desde que asumió su rol como presidente de Boca. Tal es así que tras la disolución del Consejo de Fútbol, el Chelo fue el único que se quedó en el club y su rol siempre fue ser el manager, aunque nunca había sido oficializado.

Ahora, el pasado miércoles por la noche el Xeneize anunció de manera oficial que el Chelo Delgado será el nuevo director deportivo del club. A través de la 23- edición de la revista digital de Boca, el cuadro de la Ribera le presentó a todos sus hinchas cómo quedó conformado el plantel profesional, el cuerpo técnico y el staff del club de cara al 2026.

Marcelo Delgado fue oficializado como director deportivo de Boca En ese contexto quedó explicitado cuál es el rol que cumple Delgado, una función que se entendía asumida tras la disolución del CdeF, aunque hasta el momento no había sido comunicada de manera oficial.

El Chelo era el integrante del Consejo con mayor vínculo cotidiano con el plantel, un aspecto que resultó determinante para Juan Román Riquelme al momento de sostenerlo dentro del núcleo dirigencial encargado de las decisiones vinculadas al área futbolística.