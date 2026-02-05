Boca anunció oficialmente al director deportivo del club tras la disolución del Consejo de Fútbol
Meses después de las salidas de Raúl Cascini, Chicho Serna y el Patrón Bermúdez, Boca comunicó quién será el nuevo director deportivo del club.
Marcelo Delgado siempre fue la mano derecha de Juan Román Riquelme desde que asumió su rol como presidente de Boca. Tal es así que tras la disolución del Consejo de Fútbol, el Chelo fue el único que se quedó en el club y su rol siempre fue ser el manager, aunque nunca había sido oficializado.
Ahora, el pasado miércoles por la noche el Xeneize anunció de manera oficial que el Chelo Delgado será el nuevo director deportivo del club. A través de la 23- edición de la revista digital de Boca, el cuadro de la Ribera le presentó a todos sus hinchas cómo quedó conformado el plantel profesional, el cuerpo técnico y el staff del club de cara al 2026.
Marcelo Delgado fue oficializado como director deportivo de Boca
En ese contexto quedó explicitado cuál es el rol que cumple Delgado, una función que se entendía asumida tras la disolución del CdeF, aunque hasta el momento no había sido comunicada de manera oficial.
El Chelo era el integrante del Consejo con mayor vínculo cotidiano con el plantel, un aspecto que resultó determinante para Juan Román Riquelme al momento de sostenerlo dentro del núcleo dirigencial encargado de las decisiones vinculadas al área futbolística.
Los tres roles claves dentro de la nueva estructura en Boca
- Juan Román Riquelme, presidente del club y principal referente histórico de la institución, ocupa el cargo de Director General de Fútbol Profesional y Amateur, posición desde la cual mantiene la decisión final en cada determinación estratégica.
- En el segundo nivel de la estructura se encuentra Marcelo Delgado, colaborador directo de Riquelme desde el inicio de la gestión encabezada por Jorge Amor Ameal en 2019. El exfutbolista trabaja junto a tres delegados —cuyas identidades no fueron difundidas— especializados en mercados de pases y operaciones de transferencia, quienes participan activamente en las negociaciones tanto de incorporaciones como de salidas.
- El organigrama se completa con Orlando Giménez, responsable del Departamento de Legales de la institución, quien junto a su equipo brinda asesoramiento jurídico permanente a Riquelme y Delgado en los distintos procesos contractuales.