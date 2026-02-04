Mazazo para Boca: Zeballos no terminó la práctica y los estudios confirmaron una lesión

El delantero de Boca sintió una molestia en el entrenamiento de este miércoles, no pudo completarlo y Úbeda espera los estudios médicos.

Alarma en Boca: Exequiel Zeballos no terminó la práctica por una molestia y será evaluado.

Boca recibió un duro golpe en la mañana del miércoles en el Predio de Ezeiza. Exequiel Zeballos no pudo completar el entrenamiento tras sentir una molestia muscular y debió abandonar la práctica antes de tiempo, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico.

Horas después, el delantero fue sometido a estudios médicos y se confirmó un desgarro en el isquiotibial. La lesión lo marginará de las canchas por aproximadamente tres semanas, en una etapa clave del Torneo Apertura.

La baja representa un problema importante para Claudio Úbeda, que pierde a uno de sus futbolistas más desequilibrantes en ofensiva. Zeballos venía siendo una pieza fundamental en el esquema del equipo y su ausencia obliga a repensar variantes en ataque.

Exequiel Zeballos no terminó la práctica y sufrió un desgarro De no mediar imprevistos, el extremo se perderá el partido ante Vélez por la cuarta fecha y tampoco llegaría al cruce frente a Platense, programado para el domingo 15 de febrero. Además, es poco probable que pueda estar disponible para el duelo con Racing, otro compromiso determinante.

Changuito Zeballos versus Estudiantes Boca pierde a Zeballos en un momento clave y Úbeda ya busca soluciones. Fotobaires Con este panorama, su regreso podría darse recién en el cruce por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. Mientras tanto, el cuerpo técnico analiza opciones para cubrir su lugar y sostener el nivel en una seguidilla exigente.