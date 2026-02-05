El desafiante posteo de Nicolás Orsini, el 9 que está colgado en Boca, ante la lluvia de lesionados

Nicolás Orsini, futbolista que no es tenido en cuenta por el DT, subió una picante historia a sus redes sociales mientras en el club sufren con las lesiones.

Claudio Úbeda sumó un nuevo dolor de cabeza. Además de las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco y Carlos Palacios, el pasado miércoles por el mediodía se confirmó una de las peores noticias: el Changuito Zeballos sufrió un desgarro que lo marginará de las canchas por 3 semanas como mínimo.

Una de las grandes figuras de Boca no pudo completar la práctica matutina por una molestia en su pierna izquierda. Ante ello, abandonó los entrenamientos y se fue a hacerse los estudios médicos. Finalmente los resultados arrojaron que el extremo derecho sufrió una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo, lo que requerirá entre 3 y 8 semanas de recuperación.

Mientras el DT y todo su cuerpo técnico analizan variantes para reemplazar al Chango, en las últimas horas y por primera vez en este 2026 apareció Nicolás Orsini, delantero marginado por el DT y que se entrena solo en Boca Predio.

El desafiante posteo de Nicolás Orsini No se trató de un video vinculado al entrenamiento ni de una imagen en plena actividad. Fue apenas una postal personal: una selfie con un mate en la mano, una ojota con los colores de Boca y, como escenario, una de las canchas del predio. La historia publicada en su cuenta de Instagram se completó con Cosas Buenas, de Suma Paciencia, elegida por su introducción instrumental, sin fragmentos de letra.

image La historia que subió Nicolás Orsini a su cuentaa de Instagram. IG @nicolasorsini94 La situación de Nicolás Orsini en Boca Orsini regresó a Boca Predio a comienzos de enero, luego de su préstamo en Platense durante la temporada 2025, pero en ningún momento fue tenido en cuenta. Al igual que cerca de 30 futbolistas que se encontraban en una situación similar, se entrenó en una cancha separada y actualmente continúa trabajando junto al reducido grupo de jugadores que no volvieron a salir cedidos, entre ellos Juan Ramírez.