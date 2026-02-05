La confesión íntima de la pareja de Vinicius Jr. por su miedo al doping: del ginecólogo al fisioterapeuta

Virginia Fonseca, novia de Vinicius Jr, contó una situación íntima que encendió las alarmas por un posible problema en un control antidoping del brasileño.

Virginia Fonseca, pareja de Vinicius Jr, sorprendió al revelar una intimidad que refleja el nivel de control que rodea la vida del futbolista del Real Madrid ante las numerosas críticas por su supuesta falta de profesionalismo. Según contó, incluso los productos que ella utiliza deben ser informados previamente para evitar cualquier riesgo de doping.

La influencer relató que todo comenzó cuando tuvo que usar una pomada recetada por su ginecólogo. Al advertir que podía existir algún tipo de riesgo por el contacto con ciertas sustancias, se asustó de inmediato. "Empecé a temblar. Pensé: 'Dios mío, ¿habré usado algo que no podía?'", confesó.

La novia de Vinicius Jr. contó cómo viven bajo controles extremos por el dopaje Vinicius Junior y su pareja, Virginia Fonseca Vinicius Junior y su pareja, Virginia Fonseca. NA Según explicó, Vinicius le advirtió desde el primer momento: “Todo lo que vayas a ponerte, tenés que avisarme antes”. El motivo es claro: cualquier producto, incluso de uso tópico, debe ser revisado por el equipo médico del club antes de ser autorizado.

Finalmente, se confirmó que la crema no representaba ningún problema, pero la experiencia dejó en evidencia el nivel de precaución que maneja el delantero brasileño. “Por ejemplo, si fui al ginecólogo y tengo que usar alguna pomada, tengo que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez pueda dar positivo en el dopaje”, señaló Virginia.