La estrella del Real Madrid por la que el Al-Ahli de Arabia Saudita ofertará ¡1.000 millones de euros!

Vinicius Jr podría quedar en el centro de una operación sin precedentes en el mercado internacional, luego de que trascendiera que el Al-Ahli de Arabia Saudita se encuentra preparando una oferta millonaria para intentar fichar al delantero del Real Madrid .

Desde Europa aseguran que la propuesta alcanzaría una cifra histórica y que el club saudí busca convertir al brasileño en la cara visible de su ambicioso proyecto deportivo.

La información fue difundida por el periodista Ben Jacobs, quien señaló que el atacante de 25 años es uno de los principales objetivos del fútbol saudí para el próximo mercado de pases. En ese sentido, el Al-Ahli estaría dispuesto a realizar una inversión sin antecedentes para seducirlo .

Según esas versiones, la entidad árabe le pondría sobre la mesa un contrato cercano a los 1.000 millones de euros para convencer a la estrella del Merengue, multicampeón en las últimas temporadas, con dos títulos de Champions League, aunque también atravesó momentos de cuestionamientos por parte de la afición.

Mientras tanto, el Real Madrid analiza renovar el vínculo del delantero, que vence en junio de 2027, aunque las negociaciones se habrían estancado durante la etapa en la que Xabi Alonso estaba al frente del equipo, según trascendió en España.

La Liga de Arabia Saudita continúa captando figuras de renombre mundial, como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, y ahora apunta a dar un nuevo golpe de mercado con el nombre de Vinicius como protagonista.

En paralelo, el propio futbolista reconoció que atravesó días difíciles tras algunos silbidos en el Santiago Bernabéu, aunque logró revertir esa situación con su actuación ante el Mónaco en la Liga de Campeones. “Los últimos días han sido muy complicados para todos los compañeros, pero sobre todo para mí con los pitidos, por lo que se habla de mí, siempre en el foco y no quiero estar en el foco por cosas de fuera del campo. La exigencia es muy grande. No siempre puedo estar en mi mejor versión pero intento dar lo máximo por esta camiseta de club que me ha dado tanto”, expresó.