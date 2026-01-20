¡Histórico! Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions con el Real Madrid

Franco Mastantuono clavó el 3-0 del Merengue en la aplastante goleada ante el Mónaco por la fecha 7. Fue su primer grito en el Bernabéu y se retiró ovacionado.

Mastantuono, cruzado y de derecha para su primer grito en la Champions.

Franco Mastantuono vivió una jornada soñada con la camiseta del Real Madrid. La joya argentina fue titular y una de las figuras en la goleada 6-1 ante el Mónaco, pero no solo eso: a los 6 minutos del segundo tiempo, el ex River clavó el tercero del Merengue y logró así su primer gol en la Champions League y en el mítico Santiago Bernabéu.

El golazo de Franco Mastantuono que significó su primer grito en la Champions El derechazo de Franco Mastantuono para su primer grito con el Real Madrid en la Champions. Video: ESPN El 30 de la Casa Blanca volvió a ser titular por segunda vez en tres partidos, recuperando protagonismo en el equipo con la llegada de Álvaro Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso como entrenador el pasado 12 de enero.

En el primer partido del nuevo DT fue titular y disputó 77 minutos, aportando también un gol aunque el partido acabó con resultado adverso para un Real Madrid que fue eliminado en octavos de Copa del Rey contra el Albacete (3-2), rival de Segunda División.

En el siguiente partido fue suplente, pero el argentino salió al césped tras el descanso y tuvo buenos minutos ante el Levante que le valieron la titularidad como extremo derecho en la Champions, partido que no desaprovechó para firmar su mejor actuación desde que una pubalgia le cortase el paso a principios de noviembre y que le hizo estar un mes y medio fuera de los terrenos de juego.

El Bernabéu ovacionó al argentino tras su tremenda actuación A los 26 minutos del segundo tiempo, Arbeloa optó por el cambio y dispuso el ingreso de Gonzalo García. La decisión coincidió con una ovación cerrada del Santiago Bernabéu para Mastantuono, un talento que vuelve a despertar entusiasmo y expectativa entre los hinchas.