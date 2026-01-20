La importante decisión de ESPN con Morena Beltrán para 2026: cuál será su nuevo rol

Morena Beltrán anunció al aire la función extra que cumplirá en ESPN a partir de ese año y la noticia impactó de lleno al fútbol argentino. De qué se trata.

Morena Beltrán atraviesa días de plena felicidad tanto en lo personal como en lo profesional. Luego del fuerte impacto que generó en redes sociales su futuro casamiento con Lucas Blondel, lateral derecho de Boca, la periodista confirmó una noticia que marcará un paso histórico en su carrera.

El nuevo e importante rol de Morena Beltrán en ESPN En las últimas horas, al aire del programa F90, Beltrán anunció que debutará como comentarista en las transmisiones de la Liga Profesional de Fútbol a través de la señal de ESPN Premium, De esta manera, dejará de ocupar exclusivamente el rol de panelista para pasar también a la transmisión en vivo desde los estadios.

El estreno ya tiene fecha, horario y partido confirmados. Será el domingo 25 de enero, desde las 21 horas, en el cruce entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín en La Paternal, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará en La Paternal y el relato estará cargo de Federico Bulos.

La Primera División volverá a tener una mujer de comentarista Además, el nuevo rol de Morena Beltrán tendrá un valor simbólico importante: tras nueve años, una mujer volverá a ser comentarista en una transmisión en vivo de Primera División del fútbol argentino.