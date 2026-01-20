La decisión de Racing ante el interés de Estudiantes de repatriar a Marcos Rojo
Luego de que Eduardo Domínguez le abriera las puertas para volver a su exclub, Racing tomó cartas en el asunto y definió el futuro de Marcos Rojo.
El nombre de Marcos Rojo siembre suele tener un cierto protagonismo en el mundo Estudiantes, y este mercado de pases no es la excepción. En los últimos días surgió la noticia de que en La Plata están interesados en volver a contar con el experimentado defensor de 35 años, quien llegó a Racing hace seis meses tras su salida conflictiva de Boca.
El tremendo guiño de Eduardo Domínguez a Marcos Rojo
Incluso, el propio Eduardo Domínguez se encargó de confirmar que el interés por repatriar al ex Manchester United es real y concreto. “Está en él. Él está, por lo que tengo entendido, entusiasmado y con ganas de cerrar su carrera donde la inició”, sentenció el Barba tras la goleada 4-0 ante Ituzaingó en el arranque de la Copa Argentina.
Además, el Barba se animó a profundizar sobre el tema y avisó: “Los dirigentes están de acuerdo, los compañeros también y tendrá que ver su situación con el club que lo contrató. Es un chico del club y siempre se le abre la puerta a los exjugadores, y más a tan grandes jugadores como él”.
La decisión que tomó Racing con el zaguero
Las declaraciones del entrenador del Pincha llegaron rápido a Avellaneda. Si bien Rojo no es titular indiscutido ni mucho menos, Gustavo Costas lo considera fundamental en el plantel y no quiere saber nada con dejarlo ir. En ese sentido, la dirigencia, con Diego Milito a la cabeza, tomó la decisión de no negociar al futbolista con su exclub.
El defensor todavía tiene contrato con Racing hasta junio próximo, aunque posee una renovación automática que se hará efectiva si ambas partes de ponen de acuerdo cuando llegue el momento de sentarse a negociar. Así, si no sirguen imponderables, seguirá al menos un semestre por pedido expreso de Costas.