La decisión de Racing ante el interés de Estudiantes de repatriar a Marcos Rojo

Luego de que Eduardo Domínguez le abriera las puertas para volver a su exclub, Racing tomó cartas en el asunto y definió el futuro de Marcos Rojo.

El nombre de Marcos Rojo siembre suele tener un cierto protagonismo en el mundo Estudiantes, y este mercado de pases no es la excepción. En los últimos días surgió la noticia de que en La Plata están interesados en volver a contar con el experimentado defensor de 35 años, quien llegó a Racing hace seis meses tras su salida conflictiva de Boca.

El tremendo guiño de Eduardo Domínguez a Marcos Rojo Incluso, el propio Eduardo Domínguez se encargó de confirmar que el interés por repatriar al ex Manchester United es real y concreto. “Está en él. Él está, por lo que tengo entendido, entusiasmado y con ganas de cerrar su carrera donde la inició”, sentenció el Barba tras la goleada 4-0 ante Ituzaingó en el arranque de la Copa Argentina.

Además, el Barba se animó a profundizar sobre el tema y avisó: “Los dirigentes están de acuerdo, los compañeros también y tendrá que ver su situación con el club que lo contrató. Es un chico del club y siempre se le abre la puerta a los exjugadores, y más a tan grandes jugadores como él”.

Eduardo Domínguez vs Gimnasia Domínguez le abrió las puertas a Rojo para volver a Estudiantes. Fotobaires La decisión que tomó Racing con el zaguero Las declaraciones del entrenador del Pincha llegaron rápido a Avellaneda. Si bien Rojo no es titular indiscutido ni mucho menos, Gustavo Costas lo considera fundamental en el plantel y no quiere saber nada con dejarlo ir. En ese sentido, la dirigencia, con Diego Milito a la cabeza, tomó la decisión de no negociar al futbolista con su exclub.