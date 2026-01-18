Independiente Rivadavia comenzó la defensa de la Copa Argentina con un gran triunfo ante Estudiantes (BA)

Independiente Rivadavia , vigente campeón de la Copa Argentina , le ganó 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires por los 32avos de final en su debut en la edición 2026 del certamen integrador.

El equipo de Alfredo Berti aprobó sin sobresaltos su primera prueba del año, marcó claras diferencias de categoría ante el conjunto de Juan Manuel Sara, que milita en la Primera Nacional, y se metió con justicia en la próxima ronda.

El partido se disputó en el estadio Único de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, con Sebastián Zunino como árbitro, y gracias a este triunfo la Lepra avanzó a los 16avos de final, donde aguardará por el ganador del cruce entre Tigre y Claypole.

El primer gol del partido fue convertido por el goleador paraguayo de la Lepra Alex Arce , quien metió un cabezazo impecable a los 23' del primer tiempo que dejó sin respuesta al arquero rival.

Tras un tiro libre en el sector izquierdo de la mitad de cancha, Alejo Osella la bajó de cabeza para el paraguayo Alex Arce, quien con otro remate de cabeza puso el 1-0 para la Lepra de Alfredo Berti.

El gol de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia

Alex Arce facturo el primer gol de Independiente Rivadavia en 2026 TyC Sports

En el complemento, a los 26 minutos, la Lepra estiró la ventaja frente al Pincha de Caseros. Tras una buena acción colectiva, Juan Manuel Elordi desbordó hasta el fondo y asistió a Gonzalo Ríos, que de primera y con un zurdazo cruzado marcó el 2-0.

Gonzalo Ríos le puso el moño a una gran jugada colectiva

Gonzalo Ríos marcó el segundo gol de Independiente Rivadavia TyC Sports

Así, Independiente Rivadavia llega entonado a su estreno en el Torneo Apertura, previsto para el próximo viernes a las 22.15, cuando reciba a Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini.

El pasillo de Estudiantes de Buenos Aires al campeón de la Copa Argentina 2025

Antes del comienzo del partido, Estudiantes de Buenos Aires le rindió un reconocimiento a Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina, en la apertura del certamen correspondiente a la edición 2026.

Embed ¡EL PASILLO AL CAMPEÓN!Estudiantes de Buenos Aires reconoció a Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina, en el marco de la apertura del certamen en su edición 2026. pic.twitter.com/3JLK87TZj3 — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2026

