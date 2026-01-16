Dakar extremo: quedaron atrapados en la arena y las imágenes son impactantes

Guy Botterill y el Oriol Mena quedaron varados cerca del final del tramo, pero lograron liberarse y cerrar la jornada del Rally Dakar.

El Toyota de Botterill y Mena quedó enterrado en la arena.

Un posteo del Rally Dakar en X mostró el dramático momento que atravesaron Guy Botterill y Oriol Mena en la Etapa 12 disputada este viernes, dentro de la categoría Ultimate en coches. El video registra cómo su vehículo queda atrapado en un sector del recorrido, a pocos kilómetros del final.

guy1 Botterill y Mena quedaron atrapados sobre el final de la Etapa 12 del Rally Dakar. Instagram @officialw2rc En las imágenes se observa al binomio descendiendo del auto para retirar arena con sus propias manos y despejar las ruedas, una maniobra clave para recuperar tracción y no comprometer el resultado del día. La escena resume las dificultades extremas que propone el rally raid, incluso para los equipos mejor preparados.

guy3 Botterill y Mena quedaron atrapados sobre el final de la Etapa 12 del Rally Dakar. Instagram @officialw2rc Finalmente lograron salir del atasco y completaron la especial en la 33ª posición. Con ese resultado, se mantienen 14º en la clasificación general, sosteniendo un rendimiento sólido en una edición especialmente exigente.

Trayectoria y resiliencia en el Rally Dakar La actuación de Botterill y Mena refuerza el perfil de resiliencia del piloto nacido en Pietermaritzburg, para quien las carreras forman parte de su vida desde los ocho años, cuando comenzó en el karting. Tras destacarse en campeonatos de circuito y rally tradicional, dio el salto al rally raid de la mano de Toyota Gazoo, con resultados inmediatos.