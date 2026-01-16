Dakar extremo: quedaron atrapados en la arena y las imágenes son impactantes
Guy Botterill y el Oriol Mena quedaron varados cerca del final del tramo, pero lograron liberarse y cerrar la jornada del Rally Dakar.
Un posteo del Rally Dakar en X mostró el dramático momento que atravesaron Guy Botterill y Oriol Mena en la Etapa 12 disputada este viernes, dentro de la categoría Ultimate en coches. El video registra cómo su vehículo queda atrapado en un sector del recorrido, a pocos kilómetros del final.
En las imágenes se observa al binomio descendiendo del auto para retirar arena con sus propias manos y despejar las ruedas, una maniobra clave para recuperar tracción y no comprometer el resultado del día. La escena resume las dificultades extremas que propone el rally raid, incluso para los equipos mejor preparados.
Finalmente lograron salir del atasco y completaron la especial en la 33ª posición. Con ese resultado, se mantienen 14º en la clasificación general, sosteniendo un rendimiento sólido en una edición especialmente exigente.
Trayectoria y resiliencia en el Rally Dakar
La actuación de Botterill y Mena refuerza el perfil de resiliencia del piloto nacido en Pietermaritzburg, para quien las carreras forman parte de su vida desde los ocho años, cuando comenzó en el karting. Tras destacarse en campeonatos de circuito y rally tradicional, dio el salto al rally raid de la mano de Toyota Gazoo, con resultados inmediatos.
En su debut en el Dakar, en 2024, sorprendió al finalizar sexto en la general y consagrarse como el mejor debutante, aunque un accidente lo obligó a abandonar en su segunda participación. En esta tercera experiencia, ahora junto al experimentado Oriol Mena, vuelve a mostrar capacidad de adaptación en situaciones límite, como la vivida en la Etapa 12, que terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del día en redes sociales.