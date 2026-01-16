El drama de Nani Roma en el Dakar: llegó sin neumático y al límite de la penalización

El español Nani Roma terminó la especial a más de seis minutos de Al-Attiyah, perdió una rueda en su Ford Raptor y necesitó ayuda para llegar a tiempo al vivac.

Nani Roma cruzó la meta de la especial a 6'22'' de Nasser Al-Attiyah, pero lo hizo con un serio contratiempo: perdió una rueda de su Ford Raptor. Con la ayuda de Romain Dumas, también piloto de Ford, el español trabajó contrarreloj en su vehículo para evitar una penalización, ya que debía llegar al vivac antes de las 16h47 hora local.

A la salida de la especial, el francés le cedió el tren delantero de su Ford Raptor al piloto español, que pudo reparar su vehículo y reanudar la marcha. Dumas, que ayer logró el segundo mejor tiempo, ya se había detenido al comienzo de la especial para esperar a Roma y seguirlo durante la etapa, por si surgía algún problema.

Nani Roma perdió una rueda en la Etapa 12 Nani Roma perdió una rueda en la Etapa 12 El golpe sufrido durante la etapa 12 del Rally Dakar 2026 dejó a Roma con la llanta sin neumático, lo que obligó a una reparación de emergencia en plena carrera. Aun así, el segundo de la general parecía avanzar a una velocidad suficiente para completar los 107 kilómetros de enlace y mantenerse en la pelea por el subcampeonato, a falta de la última jornada, de solo 105 kilómetros.

Una etapa de máxima exigencia en el Rally Dakar La especial estuvo marcada por sectores extremadamente duros y pedregosos, un factor determinante en los problemas mecánicos del español. "El riesgo de pinchazo era elevado", explicó Carlos Sainz al llegar a meta, mientras que en motos Tosha Schareina advirtió que los de adelante se "jugaban la vida" en una etapa de estas características.