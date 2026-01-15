Ford marca el ritmo en la etapa 11 del Dakar y Roma se mete de lleno en la pelea

El equipo estadounidense fue protagonista absoluto de la jornada, con Ekström como vencedor, un triplete en la undécima etapa del Dakar.

La undécima etapa del Rally Dakar 2026 dejó un cambio profundo en el panorama de la carrera. Ford se adueñó de la escena en el tramo de 346 kilómetros entre Bisha y Al-Henakiyah, donde Mattias Ekström firmó una actuación impecable y lideró un resultado colectivo que fortaleció al equipo en el cierre del rally.

El piloto sueco impuso su ritmo desde el inicio de la especial y sostuvo el mejor registro en los controles clave del recorrido. Ese dominio constante le permitió sumar su segunda victoria parcial en esta edición, luego de la obtenida en el Prólogo, y confirmar el buen funcionamiento del Raptor en una etapa larga y exigente.

El 1-2-3 del equipo se completó con Romain Dumas, segundo a 1m22s, y Carlos Sainz Sr, tercero a 2m26s. Más allá del resultado del día, la etapa tuvo consecuencias directas en la lucha por la clasificación general, con movimientos importantes entre los principales aspirantes.

El momento clave de la jornada se produjo con el fuerte retraso de Henk Lategan. El sudafricano, que marchaba segundo en la general y era la principal amenaza para Nasser Al-Attiyah, quedó detenido durante más de una hora por inconvenientes mecánicos cerca del kilómetro 140, lo que lo dejó fuera de la pelea por la victoria.

Ese contratiempo dejó a Toyota sin representantes en los puestos de vanguardia del clasificador general. En la etapa, Joao Ferreira fue el mejor exponente de la marca japonesa con un cuarto lugar, seguido por Seth Quintero, mientras que Guillaume De Mevius ubicó al Mini de X-raid en el sexto puesto.