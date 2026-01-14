Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 11 y horarios para seguirla en Argentina

El Rally Dakar comienza a definir a sus protagonistas con una etapa exigente en navegación y determinante para la clasificación.

Una vez finalizada la segunda y última Etapa Maratón, el Rally Dakar 2026 entra de lleno en su tramo final. La 48ª edición de la carrera más exigente del automovilismo mundial afrontará sus últimas tres especiales, comenzando con la Etapa 11, que se disputará este jueves 15 de enero.

Luego de dos jornadas sin asistencia externa, pilotos y equipos volverán a contar con apoyo técnico, pero eso no reducirá la importancia de una etapa que puede resultar decisiva en la lucha por la clasificación general, especialmente para quienes todavía mantienen opciones de pelear por el título.

La Etapa 11 presentará un recorrido largo y demandante, en el que tanto motos como coches deberán repetir el mismo trazado, una particularidad que obliga a una lectura precisa del terreno y a una estrategia bien definida desde el inicio.

Recorrido, distancia y horarios de la Etapa 11 del Dakar 2026 El recorrido total de la Etapa 11 será de 537 kilómetros, de los cuales 346 serán cronometrados. A diferencia de otras jornadas, el desafío principal no estará centrado en la dureza del terreno, que será más cómodo de lo habitual y permitirá mantener una velocidad sostenida, sino en la navegación.

dakar etapa 11 Este jueves se disputará la Etapa 11 del Rally Dakar 2026. La especial contará con numerosos cruces, desvíos y bifurcaciones, un escenario que exigirá máxima atención para evitar errores que puedan costar tiempo valioso en una instancia clave del rally.