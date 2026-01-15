El príncipe del desierto: Nasser Al-Attiyah, a un paso de su sexta corona en el Dakar

La décima etapa del Rally Dakar marcó un punto de quiebre en la pelea por el triunfo. El español Carlos Sainz (Ford) perdió cerca de 45 minutos y prácticamente se despidió de la lucha por su quinto título, mientras que su compatriota y compañero de marca, Nani Roma, también cedió terreno y dejó el liderazgo en manos del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia).

Ese escenario fue capitalizado por Al-Attiyah , príncipe de Qatar y uno de los máximos referentes históricos del rally raid, quien dio un golpe decisivo en su objetivo de ganar su sexta corona en el Dakar . Con una actuación sólida aunque desgastante, volvió a demostrar su experiencia en las dunas del desierto saudí.

Tras completar una de las jornadas más exigentes de la competencia, el líder de la general expresó el desgaste acumulado y valoró el trabajo en equipo. “Tuvimos mucha suerte porque hoy fue un día muy difícil. Una etapa que exigió mucho. Pero intentamos presionar desde el principio hasta el final. Fabian hizo un buen trabajo. Estamos muy contentos, aunque estoy completamente destrozado”, señaló el piloto de 55 años.

La actuación de Al-Attiyah en esta edición vuelve a confirmar su estrecha relación con el Dakar disputado en Arabia Saudita . Su lectura de carrera, la administración del ritmo y su capacidad para gestionar situaciones límite lo posicionan como el gran candidato a quedarse con el título en Yanbu.

Para el príncipe catarí, una nueva victoria significaría no solo sumar un trofeo más, sino consolidar una trayectoria única, construida sobre la regularidad y la jerarquía frente a los mejores pilotos del mundo.

El camino de Al-Attiyah en el Rally Dakr

El camino de Al-Attiyah en el Dakar comenzó en 2004, cuando debutó con un Mitsubishi y finalizó décimo. A lo largo de los años, se coronó campeón con distintas marcas: Volkswagen en 2011, Mini en 2015 y Toyota en 2019, 2022 y 2023, además de superar abandonos, sanciones y temporadas complejas.

Esa capacidad de adaptación lo convirtió en uno de los pocos pilotos capaces de imponerse con vehículos y estructuras técnicas muy diferentes, un rasgo distintivo de los grandes campeones del Dakar.

Ambición intacta

En esta edición, el príncipe de Qatar inició una nueva etapa deportiva con Dacia y con un nuevo copiloto, Fabian Lurquin, con quien ya había competido en pruebas del Campeonato del Mundo. La dupla logró una rápida sintonía en una carrera que no admite errores.

Antes del inicio del Dakar, Al-Attiyah fue claro sobre sus intenciones. “El objetivo es ganar. Tenemos un equipo muy sólido y estoy seguro de que llegaremos fuertes a la carrera”, afirmó, destacando además los paisajes y la exigencia del recorrido en Arabia Saudita.

A los 55 años, el laureado deportista -multicampeón del Dakar y medallista olímpico en tiro al plato- demuestra que su ambición permanece intacta. El desierto vuelve a tener un claro protagonista y la historia está a punto de sumar un nuevo capítulo.