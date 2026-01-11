Al-Attiyah conserva el liderazgo en coches tras la séptima etapa del Dakar
El catarí Nasser Al-Attiyah finalizó fuera de los primeros puestos, pero sostuvo la cima de la general tras una jornada marcada por el retraso de Henk Lategan.
El catarí Nasser Al-Attiyah se mantiene como líder de la categoría coches del Rally Dakar tras la disputa de la séptima etapa, a pesar de no haber tenido una actuación destacada en el tramo que unió Riad con Wadi Ad Dawasir. El triunfo parcial quedó en manos del sueco Mattias Ekström, quien aprovechó los contratiempos de sus rivales directos.
Al-Attiyah, al mando del Dacia, finalizó undécimo, a 7 minutos y 24 segundos del ganador, pero logró sostener la primera posición de la general. Ekström, con Ford, se consolidó como escolta y quedó a 4:47 del líder, en una clasificación que se mantiene ajustada.
La etapa también estuvo marcada por el retroceso del sudafricano Henk Lategan. El piloto de Toyota había alcanzado de manera provisional la cima de la general, pero perdió terreno en el último parcial y descendió hasta la cuarta posición, a 7:21 del líder.
Cambios en el podio y una etapa decisiva en el Rally Dakar
El español Nani Roma capitalizó la situación y escaló al tercer lugar de la clasificación general, con apenas seis segundos de ventaja sobre Lategan. Roma terminó décimo en la meta, por detrás de su compatriota Carlos Sainz, ambos representantes de Ford.
En el acumulado, Al-Attiyah lidera con un tiempo total de 28:10:15. Roma se ubica tercero, a 7:15, mientras que Sainz aparece en la quinta posición, a 10:26, todavía con posibilidades de pelear por el triunfo final. Por detrás, el francés Sébastien Loeb quedó a algo más de cinco minutos del madrileño.
La séptima etapa fue la más extensa del rally hasta el momento, con un recorrido total de 877 kilómetros, de los cuales 459 fueron cronometrados, y se disputó luego de la jornada de descanso del sábado.
Ekström completó el trayecto con un tiempo de 3:44:22, superando por 4:27 al portugués Joao Ferreira y por 4:55 al estadounidense Mitch Guthrie. En contraste, Lategan cedió cerca de diez minutos en el tramo final y concluyó decimotercero, a 8:35 del ganador, tras haber tenido en sus manos el liderazgo de la general.