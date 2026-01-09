Nasser Al-Attiyah retoma la punta del Dakar tras una sólida sexta etapa

El catarí Nasser Al-Attiyah se quedó con la victoria en la etapa FIA del Rally Dakar en la categoría Ultimate de coches, resultado que le permitió recuperar el liderazgo de la clasificación general. Con este triunfo en la sexta jornada, el piloto de Dacia desplazó al sudafricano Henk Lategan, que ahora quedó a 6 minutos y 10 segundos del nuevo puntero.

ultimate etapa 6 Al-Attiyah ganó la sexta etapa del Rally Dakar y recuperó el liderazgo.

Top 5 con protagonismo de marcas históricas en el Rally Dakar

Al-Attiyah volvió a comandar la general, una posición que ya había ocupado tras la segunda etapa, en una jornada marcada por el regreso al podio del español Nani Roma, quien fue tercero a 9:13 del ganador y logró su mejor resultado desde 2019. Detrás se ubicaron Carlos Sainz, cuarto a 11:49, y Mattias Ekström, quinto a 12:11, en un Top 5 que combinó tres Ford, un Toyota y el Dacia del actual líder.