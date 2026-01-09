Daniel Sanders ganó la sexta etapa del Dakar, pero fue penalizado por exceso de velocidad
El australiano fue el más rápido en una jornada exigente marcada por la arena, pero una sanción dejó el triunfo en manos del estadounidense Ricky Brabec.
La sexta etapa del Rally Dakar en la categoría motos RallyGP se disputó bajo condiciones extremas, con la arena como protagonista absoluta del recorrido. En ese contexto, el australiano Daniel Sanders (KTM) marcó el mejor tiempo, pero una penalización por exceso de velocidad lo dejó sin victoria.
El propio Sanders reconoció, al llegar a la meta, que temía recibir una penalización por no respetar el límite establecido de 50 Km/h en un tramo del recorrido. La sanción finalmente fue de seis minutos, con lo que el estadounidense Ricky Brabec resultó ganador de la etapa, con Schareina ubicándose detrás.
El argentino Luciano Benavides llegó sexto y se ubica tercero en la general, que aún es liderada por Sanders.