La confesión de Luciano Benavides tras sufrir una fuerte caída: "Pensé que mi Dakar había terminado"

Tras quedarse con la victoria en motos, Benavides valoró el triunfo y explicó los momentos más difíciles de la jornada.

El argentino Luciano Benavides fue el gran protagonista en la categoría motos al quedarse con la victoria en la quinta etapa del Rally Dakar 2026. Tras cruzar la meta, el salteño expresó su emoción y destacó el valor especial del triunfo, luego de un proceso marcado por la incertidumbre física y deportiva.

“Estoy orgulloso de ganar la especial porque no sabía si iba a poder participar” en esta edición del Dakar ni “pelear por la victoria”, afirmó Benavides, quien sumó su sexto triunfo parcial en la prueba más exigente del rally raid. La declaración refleja el largo camino que debió recorrer tras la lesión sufrida en octubre pasado, que puso en duda su presencia en la competencia.

benavides Luciano Benavides ganó la Etapa 5 y quedó bien posicionado en la general del Rally Dakar 2026. Instagram @officialw2rc Durante la exigente jornada, el piloto argentino también atravesó momentos críticos. Según explicó, cometió “algunos errores de navegación” que permitieron que el español Edgar Canet lo alcanzara, antes de sufrir una caída “a gran velocidad” que volvió a encender las alarmas.

La fuerte caída de Luciano Benavides que casi lo deja afuera del Dakar “No me rompí, pero pensé que mi Dakar había terminado ahí. Por suerte pude reanudar la carrera”, relató Benavides sobre el incidente. Luego, detalló cómo se desarrolló el tramo final de la etapa: “Edgar tuvo un problema con los neumáticos, creo, y luego alcancé a Daniel (Sanders) y Nacho (Cornejo)”.

La palabra de Luciano Benavides tras ganar la Etapa 5 del Rally Dakar La palabra de Luciano Benavides tras ganar la Etapa 5 del Rally Dakar Con la victoria consumada, el argentino remarcó la inyección anímica que le deja este resultado de cara a lo que resta del Dakar 2026. “Esto me da una motivación enorme para lo que queda de carrera. Estoy emocionado porque me ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí”, sostuvo.