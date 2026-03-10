Tensión en Godoy Cruz por sanciones a socios: denuncian arbitrariedad y persecución
Socios de Godoy Cruz denuncian sanciones arbitrarias “encapsuladas” como castigo por incidentes ante Madryn y hechos previos.
En los últimos días, el clima en el Club Godoy Cruz se volvió tenso tras la difusión de sanciones dirigidas a un grupo de socios, presentadas oficialmente como consecuencia de los incidentes ocurridos en el partido frente a Deportivo Madryn. Sin embargo, varias agrupaciones y miembros de la comunidad del club aseguran que muchas de estas medidas no tienen relación con ese encuentro, sino con hechos previos.
Los socios de Godoy Cruz hablan de sanciones unilaterales y persecución
Los reclamos de los socios apuntan a una supuesta arbitrariedad en la aplicación de las sanciones y denuncian un patrón de persecución. Entre los casos que generan polémica se encuentran sanciones basadas en capturas de pantalla y conversaciones de WhatsApp críticas hacia la gestión actual. La disparidad entre los motivos reales de las sanciones y la comunicación del club, aseguran, ha contribuido al malestar general.
Entre los sancionados hay socios que fueron filmados en videos periodísticos reclamando por la situación institucional del club, otros involucrados en incidentes durante partidos del año pasado, e incluso algunos en actos como la inauguración del Estadio Feliciano Gambarte. No faltan casos de personas que desconocen los motivos por los cuales fueron sancionadas, incluyendo uno particular por una captura de pantalla.
Los socios reclaman una instancia de defensa, donde puedan conocer los cargos en su contra y presentar sus descargos. Por su parte, el club sostendrá ante el Tribunal de Disciplina que identificó correctamente a las personas que ingresaron a la cancha y protagonizaron desmanes durante el partido frente a Madryn, y que por eso sumó a todos los sancionados para reforzar su presentación.
La situación se suma a la tensión institucional: el Tribunal podría sancionar al club la próxima semana con quita de puntos y una multa económica tras los incidentes de aquel partido. Las agrupaciones solicitan transparencia y revisión de las medidas, advirtiendo que la falta de claridad y comunicación está generando un ambiente social complicado dentro de la institución.