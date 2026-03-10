Tensión en Godoy Cruz por sanciones a socios: denuncian arbitrariedad y persecución

En los últimos días, el clima en el Club Godoy Cruz se volvió tenso tras la difusión de sanciones dirigidas a un grupo de socios, presentadas oficialmente como consecuencia de los incidentes ocurridos en el partido frente a Deportivo Madryn. Sin embargo, varias agrupaciones y miembros de la comunidad del club aseguran que muchas de estas medidas no tienen relación con ese encuentro, sino con hechos previos.





Según los cuestionamientos, el club habría unificado todas las sanciones en una misma “bolsa” para presentar ante el Tribunal de Disciplina un total de 30 hinchas identificados y sancionados, cuando en realidad quienes protagonizaron desmanes, como romper butacas o ingresar a la cancha, representan solo una minoría.

Los socios de Godoy Cruz hablan de sanciones unilaterales y persecución agrupacion por el barrio Los reclamos de los socios apuntan a una supuesta arbitrariedad en la aplicación de las sanciones y denuncian un patrón de persecución. Entre los casos que generan polémica se encuentran sanciones basadas en capturas de pantalla y conversaciones de WhatsApp críticas hacia la gestión actual. La disparidad entre los motivos reales de las sanciones y la comunicación del club, aseguran, ha contribuido al malestar general.

Entre los sancionados hay socios que fueron filmados en videos periodísticos reclamando por la situación institucional del club, otros involucrados en incidentes durante partidos del año pasado, e incluso algunos en actos como la inauguración del Estadio Feliciano Gambarte. No faltan casos de personas que desconocen los motivos por los cuales fueron sancionadas, incluyendo uno particular por una captura de pantalla.

Socios Balcarce Los socios reclaman una instancia de defensa, donde puedan conocer los cargos en su contra y presentar sus descargos. Por su parte, el club sostendrá ante el Tribunal de Disciplina que identificó correctamente a las personas que ingresaron a la cancha y protagonizaron desmanes durante el partido frente a Madryn, y que por eso sumó a todos los sancionados para reforzar su presentación.



