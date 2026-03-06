Información importante para vecinos de Godoy Cruz: el móvil judicial brindará asesoramiento gratuito
El servicio funcionará en el VEA ubicado en Sarmiento y Primitivo de la Reta. Allí se ofrecerá orientación legal gratuita sobre distintos trámites y consultas.
La Municipalidad de Godoy Cruz informó que el Móvil de Información Judicial continuará acercando asesoramiento legal gratuito a los vecinos del departamento. El servicio tiene como objetivo orientar a la comunidad sobre diferentes trámites y facilitar el acceso a la justicia.
En esta oportunidad, el dispositivo se instalará el lunes 9, de 9 a 12, en las inmediaciones del supermercado VEA, ubicado en Sarmiento y Primitivo de la Reta. Allí, los vecinos y vecinas podrán acercarse para realizar consultas y recibir orientación profesional.
El operativo forma parte de una iniciativa que busca acercar herramientas jurídicas a la comunidad. De esta manera, se brinda acompañamiento en distintos temas vinculados con procedimientos judiciales y administrativos.
Qué consultas se pueden realizar en el móvil judicial
Durante la jornada, las personas podrán acceder a asesoría jurídica gratuita en distintas áreas del derecho. Entre ellas se encuentran consultas vinculadas a temas de familia, asuntos civiles, laborales, penales, previsionales y registrales.
El recorrido del móvil cuenta con la participación de profesionales abogados, quienes se encargan de orientar a los vecinos en relación con trámites judiciales y vías de acceso a la justicia. Además, brindan información sobre posibles derivaciones a organismos correspondientes y la gestión de informes de titularidad.
Con este servicio itinerante, el municipio busca facilitar el acceso a información jurídica y acercar recursos que permitan a la comunidad resolver dudas o iniciar trámites de manera más sencilla. De esta manera, se amplían los servicios disponibles para los vecinos de Godoy Cruz.