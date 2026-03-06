Información importante para vecinos de Godoy Cruz: el móvil judicial brindará asesoramiento gratuito

El servicio funcionará en el VEA ubicado en Sarmiento y Primitivo de la Reta. Allí se ofrecerá orientación legal gratuita sobre distintos trámites y consultas.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que el Móvil de Información Judicial continuará acercando asesoramiento legal gratuito a los vecinos del departamento. El servicio tiene como objetivo orientar a la comunidad sobre diferentes trámites y facilitar el acceso a la justicia.

En esta oportunidad, el dispositivo se instalará el lunes 9, de 9 a 12, en las inmediaciones del supermercado VEA, ubicado en Sarmiento y Primitivo de la Reta. Allí, los vecinos y vecinas podrán acercarse para realizar consultas y recibir orientación profesional.

Te puede interesar Godoy Cruz impulsa la formación digital con talleres gratuitos para mayores de 18

El operativo forma parte de una iniciativa que busca acercar herramientas jurídicas a la comunidad. De esta manera, se brinda acompañamiento en distintos temas vinculados con procedimientos judiciales y administrativos.

Movil Judicial está hoy en Pedriel. Foto: Poder Judicial El móvil judicial brindará asesoramiento gratuito en Godoy Cruz Poder Judicial Qué consultas se pueden realizar en el móvil judicial Durante la jornada, las personas podrán acceder a asesoría jurídica gratuita en distintas áreas del derecho. Entre ellas se encuentran consultas vinculadas a temas de familia, asuntos civiles, laborales, penales, previsionales y registrales.

El recorrido del móvil cuenta con la participación de profesionales abogados, quienes se encargan de orientar a los vecinos en relación con trámites judiciales y vías de acceso a la justicia. Además, brindan información sobre posibles derivaciones a organismos correspondientes y la gestión de informes de titularidad.