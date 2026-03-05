Godoy Cruz impulsa la formación digital con talleres gratuitos para mayores de 18

La Municipalidad de Godoy Cruz habilitó las preinscripciones para los talleres 2026 de la Escuela de Programación y la Casa del Futuro , en el marco de una nueva oferta de formación gratuita orientada a tecnología, innovación y creatividad.

Las propuestas están destinadas a mayores de 18 años, se dictarán de manera presencial en la Casa del Futuro (Sarmiento 2291) y comenzarán la semana del 16 de marzo. Los cursos tienen una duración aproximada de tres meses y requieren inscripción previa online, con confirmación de vacantes vía correo electrónico según cupo disponible.

La iniciativa apunta a fortalecer la capacitación en áreas con alta demanda laboral , con contenidos actualizados y un enfoque práctico que permite a los participantes adquirir herramientas concretas para insertarse en el mercado o desarrollar proyectos propios.

La Escuela de Programación ofrece cursos con certificación avalada por el municipio y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, siempre que se cumpla con el 80% de asistencia, evaluaciones aprobadas y la presentación de un proyecto final.

Las capacitaciones se dictarán en la Casa del Futuro y apuntan a mejorar la empleabilidad.

Entre las opciones se encuentra JavaScript, donde se abordan variables, funciones, arrays, objetos y manipulación del DOM para crear sitios interactivos. También se dictará React JavaScript, enfocado en el desarrollo de interfaces dinámicas, reutilización de componentes y manejo de datos en tiempo real.

Otra alternativa es Full-Stack desde cero, que introduce a los estudiantes en el desarrollo front-end y back-end con herramientas modernas, metodologías ágiles y la creación de una aplicación completa. A esto se suma Java para backend, con foco en programación orientada a objetos y desarrollo de APIs REST con Spring Boot.

godoy cruz Nueva oferta formativa en Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz

Cursos complementarios y habilidades digitales

La oferta se amplía con propuestas como diseño UX/UI, centrado en la experiencia del usuario, usabilidad y creación de prototipos; Python nivel inicial, que introduce lógica de programación, estructuras de control y resolución de problemas; bases de datos con MySQL; y programación de videojuegos con C# utilizando el motor Unity.

Estas capacitaciones están pensadas tanto para quienes se inician en el mundo digital como para quienes buscan profundizar conocimientos en áreas específicas de la tecnología.

Casa del Futuro: innovación, arte y emprendedurismo

Por su parte, la Casa del Futuro presenta una grilla diversa que incluye impresión 3D, donde se trabajan procesos de fabricación digital; realidad virtual con desarrollo de experiencias inmersivas; y creación de minijuegos con Godot.

También se dictarán talleres de animación digital con herramientas como Krita, dibujo digital, figura humana y fotografía, junto con cursos de marketing para emprendedores, branding, community manager y producción audiovisual.

Además, se suma una propuesta de inteligencia artificial aplicada al marketing, orientada a la generación de contenidos, automatización de tareas y optimización de estrategias digitales.

Una apuesta al empleo y la economía del conocimiento

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas buscan acompañar el crecimiento de la economía del conocimiento y brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad.

Así, los cursos combinan teoría y práctica, promoviendo no solo la formación técnica sino también la creatividad, la innovación y el desarrollo de proyectos propios en un entorno dinámico y accesible.

Más información sobre los cursos

Inscripciones a la Escuela de Programación

Inscripciones a la Casa del Futuro