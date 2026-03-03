Redes en llamas y tensión en Godoy Cruz: fotos, rumores y un clima que no da tregua

Fotos del DT jugando al pádel, jugadores mirando un partido de la Lepra y rumores reavivan la tensión en Godoy Cruz. El clima se calma solo con ganar.

Las redes sociales volvieron a encender la mecha en Godoy Cruz. En las últimas horas comenzaron a circular imágenes del entrenador del Tomba jugando al pádel, situación que generó una fuerte reacción entre los hinchas, muchos de los cuales recordaron lo ocurrido el año pasado con Pol Fernández, cuando una situación similar derivó en críticas y polémica.

Como si eso no alcanzara, también trascendió que algunos futbolistas del plantel asistieron a la cancha para presenciar un partido de Independiente Rivadavia, lo que alimentó aún más el malestar de un sector de la parcialidad bodeguera en un momento deportivo delicado.

Los posteos en las redes sociales de Godoy Cruz tw gc En paralelo, un medio difundió una fotografía antigua vinculada a un supuesto “apriete” al plantel y cuerpo técnico. Si bien la imagen no corresponde a hechos recientes, su circulación en este contexto contribuyó a aumentar la tensión y el clima de sospecha.

Lo cierto es que el ambiente en el mundo Godoy Cruz se percibe espeso. Los resultados no acompañan y, cuando eso sucede, cada gesto se magnifica. Los hinchas buscan explicaciones, apuntan responsabilidades y expresan su malestar en redes.

tw gc1 En este escenario, la receta parece repetida pero efectiva: todo se calma con una victoria. El fútbol suele simplificarlo todo. Un triunfo puede cambiar el ánimo, bajar la espuma y reenfocar la discusión en lo que realmente importa: lo que sucede dentro de la cancha.