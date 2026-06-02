Atraparon al presunto autor de reiterados robos a un supermercado de Godoy Cruz

Un hombre de 47 años fue detenido este lunes acusado de cometer reiterados robos en un supermercado de Godoy Cruz . El sospechoso fue interceptado durante un patrullaje preventivo y llevaba productos que habían sido denunciados como sustraídos del comercio. Por eso, quedó tras las rejas, a disposición de la Justicia .

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida ( UCAR ) en inmediaciones de las calles Lucio Mansilla y Bernardo Ortiz .

La intervención se originó cuando la encargada de un local Carrefour Express alertó a los uniformados sobre un robo ocurrido el domingo y aportó características físicas del presunto autor.

De acuerdo con la denuncia, el hombre ingresó al comercio simulando realizar una compra y luego se retiró rápidamente del lugar. Tras revisar las cámaras de seguridad, el personal constató que el sospechoso habría ocultado mercadería entre sus prendas por un valor cercano a los 100.000 pesos .

Además, la responsable del supermercado indicó que el mismo sujeto ya habría protagonizado otros hechos similares en el local.

La detención del presunto ladrón

Con los datos aportados, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones y lograron localizar a una persona cuyas características coincidían con las observadas en las grabaciones.

Al momento de ser identificado, el sospechoso transportaba un bolso de tela que contenía productos denunciados como sustraídos. El hombre fue aprehendido en el lugar y la mercadería quedó secuestrada por disposición judicial.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, que investiga su posible participación en otros robos ocurridos en el mismo comercio.