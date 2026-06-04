Godoy Cruz: recuperaron un bulldog francés robado tras una investigación policial

La Policía logró recuperar un bulldog francés que había sido robado en Godoy Cruz y cuyo caso había generado una fuerte movilización en redes sociales . Los efectivos lograron dar con el can en las cercanías del Cementerio de Godoy Cruz, donde había sido abandonado.

De acuerdo con información policial, la investigación fue desarrollada por efectivos de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz, quienes reunieron información sobre el hecho y detectaron un vehículo presuntamente vinculado a la sustracción del animal.

Durante las averiguaciones, los pesquisas intentaron identificar a los ocupantes del rodado cuando circulaba por calle Juan José Vértiz . Sin embargo, el conductor decidió escapar. Tras un seguimiento, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de calle Figueroa Alcorta.

Aunque el perro no se encontraba en el interior del automóvil, los investigadores obtuvieron datos que permitieron profundizar la pesquisa. Posteriormente realizaron un allanamiento en una vivienda del departamento, donde tampoco hallaron al animal, aunque secuestraron elementos de interés para la causa.

Horas después, información aportada de manera anónima permitió establecer que el bulldog francés había sido abandonado cerca del Cementerio de Godoy Cruz. A raíz de ello se desplegó un operativo de búsqueda que culminó con la localización del perro en buen estado de salud.

Finalmente, el animal fue restituido a su propietaria, poniendo fin a una investigación que mantuvo en vilo a vecinos y usuarios de redes sociales.