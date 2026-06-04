Dispararon contra una casa en Godoy Cruz y terminaron detenidos con armas y municiones

Dos hombres fueron detenidos la tarde del miércoles en Godoy Cruz , luego de una serie de allanamientos y maniobras policiales que se activaron tras una denuncia por disparos contra una vivienda. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron armas de fuego, municiones y un vehículo que habría sido utilizado en el hecho.

De acuerdo con información policial, el episodio que dio origen a la investigación ocurrió cuando una vivienda ubicada sobre calle Ciudad de Viedma fue atacada a balazos . A partir de los datos aportados por las víctimas, personal de la Comisaría 50° y de la Unidad de Acción Preventiva Godoy Cruz ( UAP ) desplegó un operativo en distintos puntos del departamento para dar con los presuntos responsables.

Las tareas investigativas condujeron a los uniformados hasta la zona de c alles El Carrizal y San Vicente, donde lograron ubicar a uno de los sospechosos. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó refugiarse en un comercio de las inmediaciones, aunque finalmente fue identificado por los efectivos.

Revolver y Manopla encontradas en el interior de la mochila de un inodoro.

Con autorización de la propietaria del local, los policías inspeccionaron el inmueble y hallaron una pistola calibre 380 con cargador colocado oculta dentro de un cesto de basura del baño. En el mismo sector también encontraron un revólver calibre 22 que contenía dos cartuchos sin percutar y cuatro vainas servidas en el tambor, además de una manopla metálica.

Como resultado de esa intervención, un joven de 26 años quedó aprehendido. Poco después, y en el marco de las mismas actuaciones, los efectivos lograron detener a un segundo sospechoso que fue señalado por una de las víctimas como partícipe del ataque.

Pistola Pistola calibre 380 encontrada dentro de un cesto de basura.

La investigación continuó con la búsqueda del vehículo que habría sido utilizado durante el hecho. Finalmente, los uniformados localizaron un Renault Megane abandonado y sin ocupantes. En el interior del rodado secuestraron una réplica de arma de fuego que también fue incorporada a la causa.

Los dos detenidos, las armas incautadas y el automóvil quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por abuso de arma de fuego y se busca determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el ataque.