La sorpresa que prepara Pablo De Muner para el partido de Godoy Cruz ante Mitre

Godoy Cruz afrontará este domingo a las 16.30 uno de los partidos más especiales de la temporada cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Feliciano Gambarte. No solo será el último encuentro como local en la fase regular de la Primera Nacional, sino también una jornada atravesada por los festejos de los 105 años de vida de la institución.

Con la necesidad de sumar de a tres ante su gente, Pablo De Muner se vio obligado a modificar algunas piezas del equipo debido a la suspensión de Gastón Gil Romero, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de sanción.

La lógica indica que Juan Andrada aparecía como el reemplazante natural del mediocampista, pero durante los entrenamientos de la semana el entrenador comenzó a probar una alternativa que sorprendió a más de uno.

Se trata de Mateo Mendoza, habitual marcador central, quien fue ensayado en la posición que habitualmente ocupa Gil Romero. La variante no está confirmada, pero es una de las opciones que maneja el cuerpo técnico para el encuentro del domingo. Contra All Boys, Mendoza ingresó en ese puesto y se lo vio bien.

Por el momento, tanto Andrada como Mendoza aparecen con posibilidades de integrar el once inicial y la decisión final se conocerá en las horas previas al compromiso frente al conjunto santiagueño.

Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz Martín Pino (9) es el goleador de Godoy Cruz y el máximo artillero del campeonato con siete conquistas. El Tomba no pudo en Casero. @ClubGodoyCruz

Un Gambarte de fiesta

Además del atractivo deportivo, el encuentro tendrá un marco especial por el aniversario número 105 del club.

La dirigencia tombina lanzó una promoción para que socios e invitados puedan acompañar al equipo en una jornada histórica. Las entradas especiales fueron fijadas en $1.921, en alusión al año de fundación de la institución, con el objetivo de que el Feliciano Gambarte presente un gran marco de público.

La expectativa es alta y se espera una verdadera fiesta en las tribunas para despedir la primera parte de la temporada junto a los hinchas.

Godoy Cruz Gambarte 4363 Godoy Cruz volvió oficialmente al Feliciano Gambarte. Alf Ponce Mercado / MDZ

Mercado de pases

Más allá del compromiso ante Mitre, en Godoy Cruz también comienzan a mirar de reojo el mercado de pases.

Uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es justamente el de Mateo Mendoza. El defensor sanjuanino despertó el interés de varios clubes y Racing figura entre los principales candidatos a quedarse con sus servicios.

Por ese motivo, el encuentro del domingo podría convertirse en una de las últimas presentaciones del zaguero en el Feliciano Gambarte antes de una eventual transferencia durante el receso.

En cuanto a posibles incorporaciones, la dirigencia mantiene negociaciones y analiza distintas alternativas para reforzar el plantel, aunque por el momento no hay nombres confirmados para afrontar la segunda parte de la temporada.

Mientras tanto, toda la atención está puesta en Mitre. Godoy Cruz quiere cerrar la fase regular con una victoria y De Muner todavía guarda una carta que podría sorprender en la formación inicial.