Deportivo Maipú visita a Midland con la chance de seguir escalando en la Zona B

El Cruzado jugará este viernes desde las 20 en Buenos Aires. Con una victoria podría trepar al quinto puesto del Reducido y meterle presión a los equipos que pelean arriba.

Deportivo Maipú inicia una nueva etapa con cambio de mando y la urgencia de reaccionar en casa para frenar la caída.

Deportivo Maipú afrontará este viernes un compromiso clave para seguir alimentando su ilusión en la Primera Nacional. Desde las 20, el equipo de Mariano Echeverría visitará a Midland con el objetivo de sumar un nuevo triunfo que le permita seguir escalando posiciones en la Zona B.

Deportivo Maipú visita a Midland El Botellero llega entonado luego de la gran victoria 4 a 2 frente a Atlanta en La Fortaleza, un resultado que lo volvió a meter de lleno en la pelea por los puestos de Reducido. Ahora, tendrá una nueva prueba fuera de Mendoza frente a uno de los equipos revelación del campeonato.

Aunque todavía resta mucho camino por recorrer, el encuentro puede ser determinante. Si consigue los tres puntos, Maipú podría trepar del séptimo al quinto puesto, quedar a solo una unidad de Atlanta y seguir acortando distancias con los principales protagonistas de la categoría.

En el plano futbolístico, Echeverría volverá a afrontar el partido sin Enzo Pérez, quien continúa cumpliendo la sanción de tres fechas tras su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Tampoco estará disponible Matías Viguet, aunque el buen rendimiento colectivo mostrado ante el Bohemio dejó en claro que el equipo tiene variantes para sostener su nivel.

Del otro lado estará Midland, que atraviesa un presente muy positivo. El conjunto dirigido por Joaquín Iturrería acumula cinco partidos sin derrotas y viene de igualar 1 a 1 frente a Almagro. Recién ascendido a la categoría, el Funebrero está realizando una campaña que supera ampliamente las expectativas y buscará hacerse fuerte en su estadio.