Deportivo Maipú visita a Midland con la chance de seguir escalando en la Zona B
El Cruzado jugará este viernes desde las 20 en Buenos Aires. Con una victoria podría trepar al quinto puesto del Reducido y meterle presión a los equipos que pelean arriba.
Deportivo Maipú afrontará este viernes un compromiso clave para seguir alimentando su ilusión en la Primera Nacional. Desde las 20, el equipo de Mariano Echeverría visitará a Midland con el objetivo de sumar un nuevo triunfo que le permita seguir escalando posiciones en la Zona B.
Deportivo Maipú visita a Midland
El Botellero llega entonado luego de la gran victoria 4 a 2 frente a Atlanta en La Fortaleza, un resultado que lo volvió a meter de lleno en la pelea por los puestos de Reducido. Ahora, tendrá una nueva prueba fuera de Mendoza frente a uno de los equipos revelación del campeonato.
Aunque todavía resta mucho camino por recorrer, el encuentro puede ser determinante. Si consigue los tres puntos, Maipú podría trepar del séptimo al quinto puesto, quedar a solo una unidad de Atlanta y seguir acortando distancias con los principales protagonistas de la categoría.
En el plano futbolístico, Echeverría volverá a afrontar el partido sin Enzo Pérez, quien continúa cumpliendo la sanción de tres fechas tras su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Tampoco estará disponible Matías Viguet, aunque el buen rendimiento colectivo mostrado ante el Bohemio dejó en claro que el equipo tiene variantes para sostener su nivel.
Del otro lado estará Midland, que atraviesa un presente muy positivo. El conjunto dirigido por Joaquín Iturrería acumula cinco partidos sin derrotas y viene de igualar 1 a 1 frente a Almagro. Recién ascendido a la categoría, el Funebrero está realizando una campaña que supera ampliamente las expectativas y buscará hacerse fuerte en su estadio.
Probables formaciones
Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz, Pablo Casarico, Luciano Recalde, Genaro Cepeda; Nicolás Violini, Jesús Camaño, Matías Abbruzzese; Facundo Marín, Ezequiel Bulacio, Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Julián Vera o Juan Pablo Gobetto, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Tomás Silva; Franco Saccone, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.