En un partidazo, Deportivo Maipú se impuso 4-2 sobre Atlanta y se acomodó en puestos de Reducido

Deportivo Maipú ganó por los goles de Bonfigli por duplicado, Giacone y Paulini. Previtali y Puch marcaron los tantos para Atlanta.

Por la fecha 23 de la Zona B de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú logró dejar atrás la última derrota y se impuso con mucha autoridad por 4-2 en un auténtico partidazo ante Atlanta en el Omar Higinio Sperdutti. De este modo, logró acomodarse en los puestos de Reducido.

Miko Bonfigli fue la gran figura del encuentro, con un doblete y una asistencia en su haber. Juan Cruz Giacone y Santiago Paulini marcaron los otros dos goles del equipo de Mariano Echeverría. Para los de Villa Crespo, en tanto, anotaron Nicolás Previtali y Jeremías Puch, mientras que Tomás Rojas fue expulsado sobre el final.

El gol de penal de Previtali para el 1-0 de Atlanta "Nicolás Previtali"



Por el gol de jugador de Atlanta ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/U4RCM6vA2V — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026 En un primer tiempo intenso, la visita se puso arriba en el marcador a los 18 minutos gracias a un penal por una falta que le hizo Franco Saccone a Nacho Rodríguez en el área. Nicolás Previtali fue el encargado de ejecutarlo y remató cruzado, al palo derecho de Nahuel Galardi, que se tiró bien, pero no llegó a atajarla.

El golazo de Bonfigli para el 1-1 de Maipú "Mirko Bonfigli"



Por el golazo del jugador de Deportivo Maipú ante Atlanta. pic.twitter.com/qcI16VWXVR — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026 El gol de Giacone para el 2-1 de Maipú LPF Play El Cruzado se puso las pilas después del 0-1 y lo dio vuelta en una ráfaga. Tras un primer aviso de Tomás Silva, lo empató con una gran definición de Mirko Bonfigli a los 24’ y lo dio vuelta con un tanto de Juan Cruz Giacone en el área chica a los 26’. Pero no podría irse al descanso en ventaja, ya que Jeremías Puch anotó el 2-2 a los 44’.

El gol de Puch para el 2-2 de Atlanta "Jeremías Rodríguez Puch"



Por el gol de jugador de Atlanta ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/I2kOOGRvrk — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026 En el primer tramo del complemento, el Bohemio fue mejor y tuvo las situaciones más peligrosas, aunque sin lograr romper la igualdad. La misma se pudo quebrar recipen a los 73', cuando Bonfigli, de penal, hizo su doblete para volver a poner en ventaja al Botellero.