En un partidazo, Deportivo Maipú se impuso 4-2 sobre Atlanta y se acomodó en puestos de Reducido
Deportivo Maipú ganó por los goles de Bonfigli por duplicado, Giacone y Paulini. Previtali y Puch marcaron los tantos para Atlanta.
Por la fecha 23 de la Zona B de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú logró dejar atrás la última derrota y se impuso con mucha autoridad por 4-2 en un auténtico partidazo ante Atlanta en el Omar Higinio Sperdutti. De este modo, logró acomodarse en los puestos de Reducido.
Miko Bonfigli fue la gran figura del encuentro, con un doblete y una asistencia en su haber. Juan Cruz Giacone y Santiago Paulini marcaron los otros dos goles del equipo de Mariano Echeverría. Para los de Villa Crespo, en tanto, anotaron Nicolás Previtali y Jeremías Puch, mientras que Tomás Rojas fue expulsado sobre el final.
El gol de penal de Previtali para el 1-0 de Atlanta
En un primer tiempo intenso, la visita se puso arriba en el marcador a los 18 minutos gracias a un penal por una falta que le hizo Franco Saccone a Nacho Rodríguez en el área. Nicolás Previtali fue el encargado de ejecutarlo y remató cruzado, al palo derecho de Nahuel Galardi, que se tiró bien, pero no llegó a atajarla.
El golazo de Bonfigli para el 1-1 de Maipú
El gol de Giacone para el 2-1 de Maipú
El Cruzado se puso las pilas después del 0-1 y lo dio vuelta en una ráfaga. Tras un primer aviso de Tomás Silva, lo empató con una gran definición de Mirko Bonfigli a los 24’ y lo dio vuelta con un tanto de Juan Cruz Giacone en el área chica a los 26’. Pero no podría irse al descanso en ventaja, ya que Jeremías Puch anotó el 2-2 a los 44’.
El gol de Puch para el 2-2 de Atlanta
En el primer tramo del complemento, el Bohemio fue mejor y tuvo las situaciones más peligrosas, aunque sin lograr romper la igualdad. La misma se pudo quebrar recipen a los 73', cuando Bonfigli, de penal, hizo su doblete para volver a poner en ventaja al Botellero.
El gol de penal de Bonfigli para el 3-2 de Maipú
El gol de Paulini para el 4-2 de Maipú
Y el 8 redondeó una tarde soñada a los 86’ al asistir de córner a Santiago Paulini para que, de cabeza, pusiera las cosas 4-2 y sellara de manera definitiva la victoria. La única incidencia que quedaría antes del pitazo final sería la expulsión de Tomás Rojas en Atlanta a los 91’.
La expulsión de Rojas en Atlanta
Con este triunfo, Deportivo Maipú cierra el domingo en el sexto puesto de la Zona B con 32 puntos, a 9 de Gimnasia de Jujuy, líder con 41 y un partido menos. El próximo sábado deberá viajar a Libertad, Merlo, para visitar a Ferrocarril Midland por la fecha 24.